Quando il copia-incolla è uno strumento creativo, dalla letteratura all’arte

Ormai è un dato di fatto, con buona pace di Zygmunt Bauman dobbiamo archiviare la Società liquida per ammettere che siamo entrati capo e piedi dentro un nuovo modello: la “Società del copia-incolla”. Guardiamoci intorno. È con un pigro Ctrl c + Ctrl v che diventano virali le fake-news; è con la logica del riuso di immagini che nascono i meme. Anche la tecnica del Deepfake, che permette di manipolare i video, è figlia del “cut and paste” maneggiato da un’intelligenza artificiale.

Quando il copia-incolla diventa strumento creativo

Non tutti gli scopiazzamenti però vengono per nuocere o per ridere. Al netto di pigri e furbetti, il copia-incolla è diventato anche strumento creativo. È lì, per esempio, che letteratura e arti visive stanno trovando nuove vie. Attenzione, però: non chiamateli plagi. Dite come volete: riutilizzo, prestito, assemblaggio, magari comodato d’uso. Ma sia chiaro che qui non c’entra la falsa attribuzione a sé di opere altrui. Per intenderci: non siamo dalle parti di contese come quella tra Striscia la notizia e Claudio Baglioni, tra accuse di plagio e parcelle di avvocati. Qui si tratta invece di far rivivere ciò che già c’era, dandogli nuova vita, ma dichiarando ogni debito sin dal principio. Grandi editori come Einaudi, Feltrinelli, Adelphi pubblicano romanzi fatti di parole già scritte. Artisti affermati assorbono immagini già viste, da Picasso a Banksy, senza farne banale citazione. La tendenza è tutt’altro che marginale, e i risultati sorprendono.

Battaglia e Valente, storie che trovano nuova vita

Riuscitissimi, per esempio, sono i primi due titoli della nuova collana di Einaudi chiamata Unici. A inaugurarla è stato Filippo Maria Battaglia con Nonostante tutte, un romanzo nel quale l’autore non ha inventato nemmeno una frase. Battaglia ha creato la storia di Nina, una donna immaginaria e universale, ricavata dalle parole contenute in 9 mila diari privati custoditi nell’Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano. L’autore li ha consultati, scelti, saccheggiati, smontati e rimontati come in un mosaico per farne un’unica vicenda narrativa. Più o meno sulla stessa scia si è mossa Francesca Valente con Altro nulla da segnalare, secondo titolo della nuova collana, e già vincitore del premio Calvino. Qui le storie sono quelle di pazienti, psichiatri e infermieri di un grande ospedale italiano all’indomani della Legge 180. I racconti nascono dai brevi rapporti (ritrovati «in una pila di quadernoni sbrindellati») che venivano scritti a mano a fine turno da medici e infermieri.

L’indecifrabile confine tra ciò che l’autore copia dalla realtà e ciò che incolla con l’immaginazione

Battaglia e Valente sono in buona compagnia. Nel suo visionario best-seller Lincoln nel Bardo (vincitore del Man Booker Prize del 2017, pubblicato in Italia da Feltrinelli), George Saunders mette in scena, nel regno dei morti, il presidente degli Stati Uniti Abraham Lincoln e suo figlio Willie tra fatti storici e aneddoti inventati, tra documenti autentici e di fantasia, fino a rendere indecifrabile il confine tra ciò che l’autore copia dalla realtà e ciò che incolla con l’immaginazione. Più radicale è la narrazione che ha permesso a Vladimir Pozner di mettere insieme le 274 pagine del suo capolavoro Tolstoj è morto, romanzo – appunto – sulla dipartita dello scrittore russo. Il libro è costruito esclusivamente unendo corrispondenze, dispacci telegrafici e bollettini medici che l’autore ha montato ad arte. Scritto nel 1935, arrivato in Italia per Adelphi solo nel 2010, Tolstoj è morto è forse il capostipite del genere. Ma quelli che erano esperimenti isolati nel passato, diventano adesso un genere corposo. Alcuni dichiarano il tema fin dal titolo, come accade in Copia-e-incolla di Danny Wallace (Feltrinelli), dove l’irrequieto protagonista Tom escogita una strategia per risolvere ogni suo problema: «Trovare qualcuno che l’abbia già risolto e fare un bel copia-e-incolla». C’è persino il caso dell’auto-copia-incolla dello scrittore Loriano Macchiavelli, che nel suo romanzo Uno sterminio di stelle (Mondadori), di qualche anno fa, ha riportato parti di suoi romanzi precedenti – pagine identiche fino alla virgola – con il dichiarato intento di rendere omaggio ad alcuni suoi vecchi personaggi.

Così l’arte rivisita opere esistenti

Il copia-incolla ha preso piede anche nell’arte. Lo scorso marzo, il collettivo artistico Pepper’s Ghost ha realizzato a Venezia una performance di digital street art intervenendo direttamente sul celebre stencil di Banksy Migrant Child, fatto rivivere di notte con animazioni e luci come mostra su YouTube il suggestivo video di questa azione clandestina.

Anche l’artista americana Leslie Baum ha fatto proprie opere di altri. Nel 2017 aveva invitato diversi artisti a unirsi a lei nel dipingere acquerelli. Fotocopiati e tagliati in piccoli pezzi, quei fogli sono sono ora al Chicago cultural Center, in una mostra collettiva (fino al settembre) dove tutte le opere esposte sono state realizzate utilizzando manufatti già esistenti. Per fare un ultimo esempio: al prossimo Tefaf di Maastricht, la fiera d’arte più importante al mondo (dal 25 al 30 giugno), tra gli artisti di punta ci sarà il brasiliano Vik Muniz, famoso per i suoi copia-incolla di opere molto note di altri artisti (da Caravaggio a Andy Warhol) realizzati però con materiali insoliti come cioccolato, zucchero, spazzatura e mattoncini Lego. Al Tefaf presenterà la sua versione di Les demoiselles d’Avignon di Picasso, altro precursore proverbiale del furto artistico. Ma dopo tanti scrittori e artisti neo-adepti del copia-incolla, vale la pena ricordare un protagonista decisivo della questione: Larry Tesler, il papà del copia-incolla, l’informatico americano cui si deve la nascita del “cut and paste”. Nel 1973, Tesler cercava un metodo rapido per inserire parti di codice già scritte nei nuovi programmi, senza dover digitare ogni volta tutto da capo. È perfezionando quel sistema che molti anni dopo avrebbe ideato il meccanismo del Ctrl c + Ctrl v per i personal computer, una semplice mossa di polpastrelli che avrebbe così tanto influenzato anche la nostra cultura.