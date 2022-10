Copernicus, le previsioni: in Europa freddo a dicembre e inverno mite

Copernicus ha fornito informazioni sulle previsioni per l’inverno in Europa. Questa stagione desta particolare preoccupazione quest’anno per via delle forniture di gas. La buona notizia è che inverno 2022-2023 dovrebbe essere più mite rispetto al 2021-2022. Il mese più difficile sarà dicembre, dove il freddo non potrà fare a meno di farsi sentire.

Copernicus, previsioni per l’inverno

Passato il periodo di dicembre, le temperature dovrebbero rialzarsi e migliorare fino all’arrivo della primavera. Secondo gli esperti, le temperature nelle regioni del Sud dell’Europa avranno una probabilità tra il 50% e il 60% di essere più alte rispetto alla media stagionale. Nel resto del Continente la probabilità scende tra il 40% e il 50%, ma resta comunque un sospiro di sollievo. Le temperature saranno, quindi, «da neutre a leggermente al di sotto della norma» fanno sapere gli scienziati che si occupano del progetto.

«Stiamo uscendo da una calda estate e sappiamo che gli inverni stanno diventando più miti (…) c’è la probabilità di un’ondata di forte freddo (…) prima di Natale» spiega Carlo Buontempo, direttore del servizio di Copernicus sul cambiamento climatico. Infatti, il progetto nasce proprio per capire come i cambiamenti climatici si comportano nel Vecchio Continente e per ottenere dati precisi su singoli Paesi europei.

Dicembre sarà il momento più difficile

Gli esperti in questi casi parlano di «situazione di blocco». Questa si verifica quando un’alta pressione persistente porta a venti deboli e a temperature più fredde in linea generale in Europa. Per questo, il campanello d’allarme è arrivato per dicembre 2022, qualche giorno prima di Natale. La situazione non dovrebbe quindi rassicurare per gli esperti, perché è l’ulteriore conferma che la scorsa estate è stata una delle più calde di sempre.

In generale, quindi, l’Europa ha maggiore probabilità di ottenere un inverno meno rigido rispetto al solito, ma per poter confermare la previsione a così lunga distanza è importante vedere come andranno le prossime rilevazioni.