Copasir, lo stallo M5s irrita gli altri partiti dell’opposizione

Non si sblocca la partita del Copasir. Anzi, si complica, mentre si moltiplicano a Palazzo le voci secondo cui dietro lo stallo ci sarebbero le mire del M5s. Secondo questi sussurri, infatti, «la ragione è una sola: Conte in persona starebbe accarezzando l’idea di guidare il Comitato per la sicurezza». Fonti ben informate spiegano a Tag43 lo stato dell’arte: «Conte aveva chiesto discontinuità, tant’è che non ha ceduto alla pressione delle sue prime linee che lo volevano alla guida del Copasir. Di fronte alla posizione ferma assunta dal Pd, però, sono proprio le prime linee a tornare alla carica e a chiedere al presidente del Movimento di cambiare idea, per quanto il leader rimanga sulla sua posizione». Insomma, la matassa è ingarbugliata. Fonti parlamentari d’opposizione invitano a guardare i fatti e a mettere insieme i tasselli del puzzle. «Punto numero uno», fanno notare, «neanche oggi i presidenti delle due Camere hanno potuto annunciare i membri che faranno parte del Copasir e il motivo è semplice: è proprio il M5s a non aver indicato il nome per la Camera». Forza Italia invece ha appena nominato Licia Ronzulli.

Il Terzo polo ha indicato Rosato, il Pd Guerini alla Camera e Borghi al Senato ma il M5s solo Scarpinato a Palazzo Madama

Per legge (la 124 del 2007 che regolamenta i servizi d’intelligence), infatti, entro 20 giorni da quando il governo ha ottenuto la fiducia del Parlamento, i presidenti delle Camere devono insediare il Comitato parlamentare. Il presidente, poi, è eletto dai 10 componenti indicati dai gruppi tra i cinque esponenti dell’opposizione, secondo un principio di proporzionalità assoluta in termini numerici. È proprio alla luce di tale principio che a Fratelli d’Italia spettano tre membri, due toccano rispettivamente a Pd ed M5s, uno alla Lega, uno a Forza Italia e uno al Terzo polo. Guardando alle opposizioni, però, se il Terzo polo ha indicato Ettore Rosato e il Pd Lorenzo Guerini alla Camera ed Enrico Borghi al Senato, il M5s ha indicato solo Roberto Scarpinato per Palazzo Madama.

«Curioso che sulla Camera il Movimento continui a tenere le carte coperte», sottolinea un esponente di minoranza. Ed è qui che entra in gioco un altro elemento che probabilmente sta spingendo il Movimento a temporeggiare. «Arriviamo al punto numero due», continuano le fonti d’opposizione, «in teoria dovrebbe esserci un accordo di massima per l’elezione di un esponente del Pd alla guida del Comitato parlamentare per la sicurezza e di un pentastellato alla Vigilanza. Solo sulla carta, però. In casa M5s, infatti, sanno bene che proprio sulla Vigilanza Matteo Renzi non ha alcuna intenzione di mollare la presa. Ecco che si spiegherebbe questo loro traccheggiare».

Il M5s accusato di portare avanti una guerra senza tregua contro il Pd

Una fonte autorevole dem non si scompone e si limita a ricordare che «la presidenza spetta al primo gruppo d’opposizione e noi abbiamo messo in campo due candidature qualificate con l’ex ministro della Difesa Guerini e il senatore, tra l’altro già membro del Copasir, Borghi». È risaputo però che si tratta di due nomi indigeribili per il M5s. Anche su questo dal Pd tirano dritto: «Sarebbe a dir poco inusuale che il leader di un altro partito volesse decidere in casa nostra. Senza contare la sconvenienza di un’ipotetica corsa alla presidenza del leader del Movimento». Il Copasir, infatti, a causa dell’interruzione della legislatura ha lasciato aperti diversi file che riguardano proprio i governi precedenti, tra cui due guidati dall’avvocato pugliese. «È paradossale solo ipotizzare, quindi, uno scenario di sovrapposizione tra controllore e controllato». La verità, si sfogano, «è che il Movimento sta facendo una guerra senza tregua ai candidati del Partito democratico. Ha tentato la carta Boccia e gli è andata male, ma non si arrende e continua a tramare». C’è chi non esclude che «dietro possa esserci la regia di Massimo D’Alema che, si sa, farebbe di tutto per andare contro il Pd. C’è un limite a tutto, però. Non si può pensare di tenere in scacco le istituzioni in questa maniera». Tant’è che a Palazzo non escludono neppure l’estrema ratio: «Se i cinque stelle continueranno a tirarla per le lunghe, i presidenti di Camera e Senato saranno costretti a diffidarli. Anche perché, è bene ricordarlo, il termine di legge è scaduto martedì». Senza contare «la necessità che il Comitato sia operativo al più presto. Se non si insedia, infatti, siamo di fronte a un vuoto di potere, visto che quello uscente non può riunirsi, mancando il numero legale». Un timore condiviso in minoranza «soprattutto alla luce degli ultimi accadimenti sul confine polacco-ucraino, ma anche dei provvedimenti che questo governo sta sfornando, a cominciare dal decreto Ministeri. Senza passare dal Copasir, infatti, è stata cambiata la legge che regolamenta i servizi d’intelligence per consentire al sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano di ricoprire il ruolo d’autorità delegata. Ci rendiamo conto di quanto sia abnorme questa situazione?».