Cop27, Meloni incontra al Sisi: «Italia attenta sui casi Regeni e Zaki»

Giorgia Meloni e Abdel Fattah al Sisi si sono incontrato e il loro faccia a faccia è durato quasi un’ora. Tanti i temi toccati durante il vertice mondiale della COP27, la conferenza sul clima che vede protagonisti il leader dei Paesi delle Nazioni Unite e che si tiene all’International Convention Center di Sharm el-Sheikh. La premier italiana e il presidente egiziano hanno parlato di energia, fonti rinnovabili, crisi climatica e immigrazione. Ma c’è stato il tempo anche per parlare di diritti umani, con Giorgia Meloni ha ribadire quanto l’Italia sia stata e sarà attenta ai casi di Giulio Regeni e Patrick Zaki.

Meloni accolta da Abdel al Sisi e Antonio Guterres

Per Giorgia Meloni è il primo vertice internazionale dall’inizio del suo governo. La nuova leader italiana è stata accolta dal presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi e dal segretario generale dell’Onu Antonio Guterres. Poi il confronto con il numero uno d’Egitto, che arriva dopo l’invito prontamente giunto a Roma all’indomani dell’insediamento del governo. Anche all’epoca si è parlato dei rapporti tra l’Italia e il Paese nordafricano, che al Sisi vuole provare a normalizzare dopo le tensioni e le crisi generate dai casi Regeni e Zaki.

Meloni: «Concentrata come sempre»

La lunga mattinata di Giorgia Meloni l’ha vista protagonista anche di altri incontri. Il principale è stato quello con Abiy Ahmed, il primo ministro della Repubblica federale democratica di Etiopia, con cui ha discusso di come poter rafforzare i legami tra i due Paesi sul piano energetico. La presidente del Consiglio ha poi incontrato il corrispettivo israeliano Isaac Herzog e quello britannico, Rishi Sunak. «Sono concentrata come sempre», ha poi dichiarato in visita al padiglione Italia, dove ha incontrato per un breve scambio di battute l’architetto Stefano Boeri.

