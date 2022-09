Il rapper Coolio trovato morto nella sua casa a Los Angeles

Il rapper americano Coolio, famoso per la hit Gangsta’s Paradise del 1995, è stato trovato senza vita nella sua casa di Los Angeles ieri pomeriggio. Aveva 59 anni. Lo ha reso noto il suo manager Jarez Posey, senza specificare la causa del decesso.

Il ricordo di Michelle Pfeiffer su Instagram

Artis Leon Ivey Jr, questo il suo vero nome, aveva cominciato la sua carriera rap in California alla fine degli Anni 80, ma si è imposto sulle scene internazionali proprio con la canzone Gangsta’s Paradise per la quale vinse un Grammy per la migliore performance rap solista. Il successo, che contiene una campionatura di Pastime Paradise di Stevie Wonder (1976), divenne la colonna sonora del film Dangerous Minds con Michel Pfeiffer. L’attrice è stata tra le prime a rendere omaggio al rapper scomparso. In un post su Instagram ha dichiarato: «Ho il cuore spezzato per la morte del talentuoso artista Coolio. Una vita finita troppo presto. Ho avuto la fortuna di lavorare con lui in Dangerous Minds nel 1995. Ha vinto un Grammy per la sua canzone che penso sia stata la ragione per cui il nostro film ha avuto così tanto successo. Sono passati 30 anni ma ho ancora i brividi quando sento Gangsta’s Paradise».

Il brano ha venduto milioni ci copie in tutto il mondo raggiungendo la vetta delle classifiche pop in 16 Paesi e diventando il brano numero 1 di Billboard nel 1995. All’inizio di quest’anno, ha raggiunto un miliardo di visualizzazioni su YouTube.

Dal rap alla cucina

Nato a Monssen, in Pennsylvania, a sud di Pittsburgh, Coolio da adolescente si trasferì a Compton, in California. Lavorò come pompiere volontario e nella sicurezza aeroportuale prima di dedicarsi a tempo pieno all’hip hop. Negli ultimi anni, il rapper è apparso nel reality show Grande Fratello e ha lanciato un programma di cucina che ha avuto un buon seguito online. Nel 2013 ha messo all’asta i suoi diritti musicali, compreso quelli di Gangsta’s Paradise, per finanziare la sua nuova carriera da chef.