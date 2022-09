Coolio, non solo Gangsta’s Paradise: cinque tra film e hit per ricordarlo

Il mondo del rap piange Coolio, artista americano che ha fatto la storia del genere negli Anni 90. La sua fama si lega principalmente alla hit Gangsta’s Paradise, colonna sonora del film Dangerous Minds con Michelle Pfeiffer. La stessa attrice ha scritto un lungo messaggio di cordoglio su Instagram. «Dopo 30 anni, ho ancora i brividi nell’ascoltare la sua canzone».

This is sad news. I witness first hand this man’s grind to the top of the industry. Rest In Peace @Coolio https://t.co/vCeyn08Vsi — Ice Cube (@icecube) September 29, 2022

Tanti i messaggi di cordoglio: da Ice Cube a LL Cool J fino a Vanilla Ice. Con quattro nomination ai Grammy Awards, tra cui una vittoria proprio per Gangsta’s Paradise, la carriera musicale del rapper vanta sette album in studio e tre raccolte. Senza dimenticare l’approdo al cinema.

Coolio, canzoni e film per ricordare la carriera del rapper

1. Watcha Gonna Do, il primo singolo del giovane Coolio Iglesias

Cresciuto per le strade di Los Angeles, Coolio si avvicinò molto presto al mondo del rap. Giù durante il liceo si esibì in performance di freestyle, animando l’underground californiano con il nome di Coolio Iglesias. Fu qui che nel 1987 nacque Watcha Gonna Do, primo singolo che gli consentì un contratto con la Ruthless Records. Si tratta di un’etichetta che ha pubblicato album di Dr Dre, Ice Cube ed Eazy-E.

2.Fantastic Voyage, il successo alla radio

Il vero successo nazionale, ma soprattutto internazionale, arrivò però soltanto nel 1994. Già parte della crew WC and the Maad Circle, Coolio pubblicò il suo primo disco in studio, It Takes a Thief. In esso c’era anche il brano Fantastic Voyage, con campionatura dell’omonima canzone del 1981 di Lakeside. Grazie alle sue tonalità più radiofoniche, scalò le classifiche di Billboard raggiungendo anche la posizione numero 3. Curiosamente, regista del videoclip fu Gary Gray, poi celebre al cinema per Fast & Furious 8 e Straight Outta Compton.

3. Gangsta’s Paradise, la hit da un miliardo di visualizzazioni su Youtube

La fama di Coolio si lega però indubbiamente e indissolubilmente al singolo Gangsta’s Paradise. Colonna sonora del film Dangerous Minds con protagonista Michelle Pfeiffer, nell’agosto 1995 divenne presto un successo planetario. Fu ai vertici delle classifiche di 25 Paesi e per settimane in testa alle hit di Billboard. Il brano contiene un versetto dei Salmi («Mentre cammino attraverso la valle dell’ombra della notte», Salmo 23:4) e parti della canzone Pastime Paradise di Stevie Wonder. Anche qui, regista del videoclip fu un cineasta poi celebre al cinema: si tratta di Antoine Fuqua, dietro la macchina da presa per The Equalizer e Attacco al potere.

4. L’approdo a Venezia per la Mostra del Cinema 2007

Non solo musica. La fama di Coolio si è diffusa per tutto il mondo dello spettacolo, toccando anche Hollywood. Nel 2007 infatti, la Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia lo scelse come ospite musicale internazionale. L’artista partecipò a diversi eventi di gala, salendo anche sul palco per alcune celebrazioni, tra cui la consegna del Leone d’oro alla carriera al regista Tim Burton.

5. Da Daredevil a Batman & Robin, le apparizioni al cinema

Forse lo ricorderanno in pochi, ma Coolio ha anche vestito i panni dell’attore. È apparso in numerose sitcom, tra cui la prima puntata di Sabina – Vita da strega, ma anche Streghe e Joey. Spazio anche per il grande schermo, tanto che ha recitato in un cameo di Batman & Robin di Joel Schumacher. Nel 2003 entrò anche nel cast del cinecomic Daredevil, ma la sua parte non entrò nel montaggio finale per scelte del regista. È possibile vederla tuttavia nella director’s cut disponibile in DVD.