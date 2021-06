Un’app per trovare sollievo dal caldo torrido. È l’obiettivo di Cool Walks, uno strumento per pedoni sviluppato per la prima volta a Barcellona, che aiuta i cittadini della metropoli spagnola a trovare il percorso più ombreggiato durante i loro spostamenti.

Come riporta il Guardian, gli utenti potranno scegliere tre differenti tipologie di percorso, grazie a un’organizzazione stradale che ricorda quella delle più note app di geolocalizzazione. Ci sono infatti il percorso più rapido e diretto, per risparmiare tempo, uno più ombreggiato, che sfrutta la copertura offerta dagli alberi della città e segue un tragitto provvisto di fontanelle pubbliche. Infine, è presente anche una modalità vampiro che mira ad evitare quanto più possibile la luce solare.

Barcellona, una città a misura di albero

Barcellona sta cercando di incrementare spazi verdi e alberi per mitigare gli effetti del riscaldamento globale. Il piano del governo, Tree Master Plan, intende infatti aumentare la percentuale di terreno coperto da vegetazione fino al ​​30% entro il 2037. Attualmente il polmone verde della città può contare su 1,4 milioni di alberi, la cui età media ruota attorno ai 50 anni, che coprono il 25,2% della superficie cittadina. «Non conosco molti centri che si occupano di organizzare percorsi pedonali», ha dichiarato al Guardian Albert Carbonell, sviluppatore dell’app e analista capo del dipartimento dei sistemi informativi geografici presso l’agenzia di pianificazione urbana Barcelona Regional. «Stiamo dimostrando che è possibile trovare soluzioni tecnologiche per il cambiamento climatico».

L‘app utilizza uno strumento chiamato Lidar per creare modelli ad alta risoluzione, con un eventuale margine d’errore di 10 centimetri. Queste informazioni vengono combinate poi con i dati provenienti dalla luce solare, per individuare l’ombra in una determinata ora del giorno. «La modalità vampiro è stata creata dal nostro team dopo aver bevuto qualche birra di troppo», ha scherzato Marc Montlleo, direttore dei progetti ambientali presso la Barcelona Regional. «Volevamo offrire la massima varietà di percorsi possibile. È stato divertente evitare totalmente la luce del sole».

Gli effetti del caldo torrido su persone e strutture

Sebbene lo strumento mappi ancora solo una parte di Barcellona, ​​le autorità sperano che la ricerca fornisca informazioni sulla capacità di adattamento della città. Secondo C40, un gruppo di 97 metropoli di tutto il mondo impegnato per il clima, il caldo in città causa un aumento della mortalità fino al 14 per cento, nonché una minore produttività della forza lavoro e danni a strade e linee ferroviarie.

«Dobbiamo considerare quest’app come una misura provvisoria per contrastare gli impatti del caldo», ha detto ai microfoni del quotidiano inglese John Burke, ex consigliere del quartiere Hackney, a Londra, e responsabile della diffusione del verde nel distretto britannico. «L’obiettivo deve essere quello di arrivare al 40 per cento di copertura alberata su strada, combinando le aree verdi con la diminuzione delle zone cementificate».