Usa, scatta la convention pro armi dell’Nra: polemica per trailer con bambini

A pochi giorni dalla strage nella scuola di Uvalde, in Texas, parte oggi tra polemiche e attesa la 151esima edizione della convention organizzata dall’Nra, la National Rifle Association. La potente lobby pro armi non arretra di un millimetro, nonostante abbiano perso la vita 19 bambini nell’attacco alla scuola di qualche giorno fa. L’Nra ha così deciso di lanciare sul proprio sito un messaggio di solidarietà dopo la strage, ma l’evento si farà. Gli organizzatori hanno assicurato che all’interno della kermesse non mancheranno anche momenti di riflessione su quanto accaduto, non soltanto qualche giorno fa ma negli anni scorsi. Troppe le stragi che ancora oggi avvengono negli Usa. Ma intanto all’interno del trailer di presentazione dell’evento compaiono anche bambine e bambini tra le armi.

Il trailer dell’Nra

«Sono Wayne LaPierre, unisciti a me per un weekend speciale». Inizia così il trailer di presentazione presente sul canale Youtube della Nra, la lobby pro armi statunitense che ogni anno organizza la convention. Si tiene a Houston e dura tre giorni, da oggi fino al prossimo 29 maggio. Un evento che non è stato esente da polemiche, nello stesso stato in cui, pochi giorni fa, hanno perso la vita 19 bambini nella strage a scuola, ad Uvalde. La sparatoria non ha frenato il CEO della lobby, che nel video chiede di unirsi a lui alla scoperta di pistole, fucili e armi di varia natura. Diversi i video diffusi, che hanno generato un gran numero di critiche perché in alcuni di loro si vedono anche dei bambini alle prese con fucili di precisione. Non giocattoli ma armi vere, le stesse che hanno causato la strage e la morte di 19 piccoli alunni della scuola di Uvalde.

Presente anche Donald Trump

Grande attesa per la kermesse, sia per i cittadini dichiaratamente pro-armi sia per aspetti politici, legati alla presenza dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il predecessore di Joe Biden ci sarà all’apertura della 151esima edizione e parlerà ai presenti per la sesta volta nella storia dell’evento. Anche questo è stato un altro elemento di critiche, perché Trump non sembra intenzionato a disertare l’evento. Intanto le associazioni contro le armi negli Usa declamano i dati degli ultimi anni. Nel solo 2020 sono stati oltre 10mila i giovani morti per lesioni da armi da fuoco, più di quelli coinvolti in incidenti stradali.