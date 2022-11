Convegno Anci, Mattarella: «Garantire i diritti di tutti, sia al Nord che al Sud»

«Il mio augurio è che la ‘voce del Paese’ possa sempre esprimersi in modo compiuto e trovare ascolto. A conferire autorevolezza sarà la capacità di tenere fede ai decisivi impegni assunti in questi tempi difficili. Punti fermi sono la garanzia dei diritti dei cittadini, che al Nord come nel Mezzogiorno, nelle città come nei paesi, nelle metropoli come nelle aree interne, devono poter vivere la piena validità dei principi costituzionali». Così al convegno dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani Anci Sergio Mattarella esprimerebbe perplessità in merito al progetto per le Autonomie presentato alle Regioni.

Convegno Anci, Mattarella avverte sul rischio Autonomie

«(…) riflettere sui modi in cui, nel contesto dei mutamenti indotti dall’evolvere dei processi produttivi e dall’evoluzione della struttura demografica del Paese, gli obiettivi di coesione possano essere resi sempre più raggiungibili, è opera preziosa. (…) l’Italia non può eludere per colmare ritardi strutturali» spiega davanti al ministro delle Autonomie Roberto Calderoli.

«(…) il miglioramento del livello e della qualità dei servizi pubblici per tutti i cittadini italiani, nel tentativo di ridurre le distanze che ancora esistono fra varie zone del Paese» esorta il Presidente della Repubblica.

L’importanza dei Comuni

«I Comuni sono l’Italia. Sono la Repubblica, come recita l’art.114 della Costituzione. I quasi 9000 Comuni adempiono, con identica dignità e impegno, alla responsabilità di sostenere le nostre comunità, offrendo servizi di carattere universale. La Costituzione – ricorda – sancisce il principio di uguaglianza per i cittadini e, naturalmente, vale per i Comuni, che devono essere messi tutti in condizione di adempiere ai compiti loro affidati, per poter concorrere a realizzare il principio costituzionale della pari dignità dei cittadini» spiega Mattarella.

«È nella missione dei Sindaci essere portatori degli interessi generali del Paese. Occorre rifuggire la tentazione della chiusura nel ristretto orizzonte del proprio ‘particulare’. Non si farebbe neppure il bene della propria comunità immaginarlo contrapposto a quello delle comunità vicine o, addirittura, a quello della più ampia comunità nazionale» conclude.