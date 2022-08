Contromano stasera su Rai2: trama, cast e curiosità sul film

Stasera 19 agosto, alle 21,20 su Rai2, andrà in onda Contromano, commedia di e con Antonio Albanese. La trama segue le vicende del proprietario di un negozio di calze a Milano che subisce la concorrenza di un venditore ambulante. Deciso a liberarsi del rivale, intende rapirlo e riportarlo in Senegal. Nel cast anche Alex Fondja, Aude Legastelois e Daniela Piperno. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Contromano, trama e cast del film stasera 19 agosto 2022 su Rai2

La trama del film Contromano racconta la vita di Mario Cavallaro (Antonio Albanese), le cui giornate sono scandite sempre dallo stesso lento ritmo. Al mattino si alza alla medesima ora per andare a fare colazione nel solito bar prima di aprire il suo negozio di calze. È convinto da sempre che il segreto per una società perfetta e in ordine sia il rispetto della legge e della disciplina in ogni circostanza. La sua monotonia, che potrebbe annoiare molti, è per lui sintomo di sicurezza e serenità. Infatti, proprio la sua rottura porta con sé una lunga serie di problemi e preoccupazioni che potrebbero mandare in frantumi la sua vita.

Una mattina, scopre infatti che il bar dove si reca quotidianamente per fare colazione sta per essere venduto. Al suo posto sta per sorgere un ristorante egiziano. Come se non bastasse, di fronte alla sua attività si piazza Oba (Alex Fondja), venditore ambulante di calzini da poco giunto dal Senegal. Va da sé che la convivenza non parte nel migliore dei modi, tanto che Mario finisce per dare di matto ogni giorno. Per questo, dopo l’ennesima arrabbiatura, escogita un piano tanto ambizioso quanto folle. Intende infatti rapire Oba e riportarlo in Africa, sperando così di liberarsi della concorrenza che sta minando i suoi affari. Per riuscire nel suo piano dovrà però portare con sé anche la sorella dell’uomo, Dalida (Aude Legastelois). Senza rendersene conto, Mario partirà per un’avventura senza routine e rotte prestabilite, scoprendone bellezze e vantaggi.

Contromano, qualche curiosità sul film stasera 19 agosto 2022 su Rai2

Celebre attore e caratterista, capace di dare vita a personaggi comici memorabili, Antonio Albanese si misura qui per la quarta volta con la regia. Contromano segna il suo ritorno dietro la macchina da presa 16 anni dopo l’ultima volta per Il nostro matrimonio è in crisi. Più recentemente invece ha diretto le prime due stagioni della serie tv I topi. Location principali del film sono state, oltre a Milano, anche Napoli, Sperlonga, Orbetello e Porto Ercole. Il set si è spostato all’estero toccando le sponde del Marocco e di Marrakech. Per le selezioni dei due co-protagonisti, Fondja e Legalstelois, Albanese si è recato con la troupe a Parigi. Sbarcato in sala il 29 marzo 2018, ha incassato 1,6 milioni di euro al botteghino.