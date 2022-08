Contributo a fondo perduto per i gestori di impianti sportivi: come funziona

Sul sito del Dipartimento per lo Sport è stata pubblicata la guida per richiedere il contributo a fondo perduto per i gestori di impianti sportivi: vediamo come funziona, a chi è rivolto e quali sono i requisiti per poterlo ottenere.

Contributo a fondo perduto per i gestori di impianti sportivi

Come scritto nel DPCM del 30/06/22, per avere questo bonus le asd/ssd devono essere iscritte alla data 2/3/22 al Registro Nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche. Inoltre, devono essere affiliate ad una FSN, DSA e EPS.

Le cifre del sussidio, che serve ai gestori per rinnovare l’impianto sportivo e migliorarlo, differiscono a seconda della superficie utile lorda. Per le palestre ad uso sportivo per discipline riconosciute da CONI e CIP, la divisione è la seguente:

15.000€ per una superficie che va da 200 a 800 mq;

per una superficie che va da 200 a 800 mq; 20.000€ per le palestre con superficie dagli 801 ai 1.400 mq;

per le palestre con superficie dagli 801 ai 1.400 mq; 25.000€ se la superficie misura tra 1401 e 2000 mq;

se la superficie misura tra 1401 e 2000 mq; 30.000€ per una superficie superiore a 2.000 mq.

Il calcolo per le asd/ssd che gestiscono più impianti funziona in modo diverso. In tal caso sarà possibile fare la somma delle misure delle singole palestre. Infine, per i palazzi del ghiaccio coperti aventi la misurazione della superficie ghiacciata pari almeno a 30 metri lunghezza e 15 di larghezza, il contributo ammonterà a 60.000€.

Contributo a fondo perduto per i gestori di impianti sportivi: requisiti e come richiederlo

I requisiti da rispettare per beneficiare del contributo a fondo perduto per i gestori degli impianti sportivi sono:

la specifica, nell’oggetto sociale, della gestione di impianti sportivi;

della gestione di impianti sportivi; la gestione di un titolo della proprietà, di un contratto di affitto o di una concessione che certifichi l’esclusività di un impianto sportivo ;

; il rispetto di un numero di almeno 200 tesserati con EPS o almeno 30 tesserati con FSN alla data di pubblicazione del decreto;

o alla data di pubblicazione del decreto; l’erogazione di un’indennità ad almeno 4 tecnici che non siano parenti o affini tra loro per un totale di almeno 10.000 euro dal 1 gennaio 2022 al 30 giugno 2022.

La domanda per ricevere il bonus va presentata in modalità telematica all’ente affiliante, che verificherà l’esistenza e il rispetto dei termini di accesso per il contributo. Dopo aver fatto i dovuti controlli di tutta la documentazione necessaria, l’ente inoltrerà la domanda al Dipartimento per lo Sport.