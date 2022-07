Contratti comunali, dalle maestre ai vigili: aumenti fino a 102 euro al mese

Aumentare lo stipendio dei dipendenti con contratti comunali e regionali con importo variabile dai 56 ai 102 euro in base all’area di appartenenza. È la proposta dell’Agenzia per la rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni. L’occasione è la presentazione ai sindacati delle nuove tabelle per il rinnovo dei contratti pubblici. Secondo l’Agenzia, le nuove modalità con gli aumenti potrebbero essere firmate già il prossimo 5 agosto.

Contratti comunali: l’ipotesi aumenti e il nodo insegnanti

L’aumento spetta – senza fare alcuna domanda – ai dipendenti comunali e regionali, inclusi i dipendenti della Polizia Locale e gli insegnanti. Da sciogliere il nodo dei docenti. Per insegnare occorre infatti essere laureati e l’Agenzia vorrebbe inserire nell’area più alta le nuove leve in virtù dei titoli acquisiti. Questo farebbe restare nell’area più bassa gli insegnanti che hanno solo il diploma ma lavorano da più tempo.

Una delle proposte sul tavolo è quella di avere un anno dove tutti i docenti sono inseriti nell’area istruttori fino a settembre 2023. Poi, le nuove leve andrebbero direttamente nell’area dei funzionari e gli insegnanti di lungo corso resterebbero in area bassa ricevendo però un’indennità. La risposta dei sindacati su questo punto dovrebbe arrivare il prossimo 2 agosto.

Le aree di riferimento

Quali sono le aree di riferimento per gli aumenti nei contratti comunali?

Area funzionari. Lo scatto di anzianità avrà un aumento di 1.600 euro per l’ex area A – per un massimo di sei volte lungo l’arco della carriera – e ci sarà anche l’aumento mensile a 102 euro. Riguarda i dirigenti e i funzionari con alta specializzazione.

Area istruttori . L'ex area C potrà contare su scatti di anzianità di 850 euro, per un massimo di quattro volte durante il percorso lavorativo, oltre all'aumento a 77,50 euro al mese.

. L’ex area C potrà contare su scatti di anzianità di 850 euro, per un massimo di quattro volte durante il percorso lavorativo, oltre all’aumento a 77,50 euro al mese. Area operatori esperti . Nota anche come ex area B, permetterà di accedere ad uno scatto di anzianità di 650 euro e ad un aumento di 69,90 euro. Anche qui, si potrà ottenere fino a un massimo di quattro scatti nell’avanzamento di carriera.

. Nota anche come ex area B, permetterà di accedere ad uno scatto di anzianità di 650 euro e ad un aumento di 69,90 euro. Anche qui, si potrà ottenere fino a un massimo di quattro scatti nell’avanzamento di carriera. Area operatori. Con un aumento di 61,40 euro e uno scatto di anzianità di 550 euro, anche questa fascia include quattro scatti di carriera.

Un discorso a parte va affrontato per i vigili che vedono rinnovarsi i contratti comunali. L’indennità giornaliera – se l’accordo dovesse andare in porto – sarà di circa 15 euro. Tutte le somme sono da intendersi al lordo.