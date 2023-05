Conte apre al Pd e a Schlein: «Movimento 5 Stelle disposto a dialogare»

La netta sconfitta rimediata dai partiti del centrosinistra, dal Movimento 5 Stelle e da chi componeva il Terzo Polo, alle elezioni amministrative dello scorso weekend, impone una nuova riflessione da parte di tutta l’opposizione. Già nella tarda serata di lunedì, dopo i risultati elettorali, era stata la stessa segretaria Elly Schlein a intervenire, quasi rassegnata, spiegando che «da soli non si vince». «Il Pd è stato il primo partito nel voto di lista ma non è per noi una consolazione», ha specificato la leader dei dem, che sembrava così aprire a nuovi ragionamenti. E dall’altra parte a rispondere è il Movimento 5 Stelle con l’apertura dimostrata da Giuseppe Conte oggi, a poche ore dalle parole di Schlein: «Siamo disposti a dialogare con il Pd».

Conte apre a Schlein: «Meloni si può battere con un’idea diversa di Paese»

Conte è intervenuto a margine di una conferenza riguardante le emergenze rifiuti e affitti e un commento sui risultati elettorali è stato quasi obbligatorio. «Siamo disposti a dialogare con il Pd, con Schlein, ma siamo disposti a farlo su temi e progetti, misurandoci su risposte concrete ai bisogni della comunità nazionale senza compromettere le nostre battaglie più significative», ha dichiarato il leader del Movimento 5 Stelle. Che poi insiste: «Sono convinto che Giorgia Meloni si possa battere con un’idea diversa di Paese, come, ad esempio, quella messa in campo oggi, raccontando un problema, un disagio, ma anche offrendo contemporaneamente delle soluzioni».

L’ex premier: «Per il Movimento 5 Stelle unica possibilità progetto basato su confronto»

Conte insiste: «Non si vince perché ci si ritrova per qualche ora sul palco. La destra è collaudata nel creare un cartello elettorale, molto più sperimentata in questo nell’elaborare una proposta coesa. L’unica reale possibilità per il Movimento 5 stelle, che non ha performance importanti a livello elettorale, è costruire un progetto politico basato sul confronto politico con le altre forze politiche». Ed è tornato anche a parlare della manifestazione del 17 giugno, definita «una grande occasione per dare un volto al disagio sociale: noi ci saremo, ma i protagonisti veri saranno coloro che non riescono ad arrivare a fine mese, che non ha un lavoro stabile».

Calenda dice no: «Campi larghi non servono»

Sui social, è il leader di Azione Carlo Calenda a opporsi: «L’opposizione è oggettivamente disunita e debole (noi compresi). Le proposte sono agli antipodi (Azione-5S), diverse (Azione-Pd) o assenti. Ci sono due strade per cambiare questo stato di cose: 1) tutti contro la destra a prescindere senza alcuna coerenza di valori e politiche; 2) cercare di recuperare la fiducia degli elettori con proposte e presenza sul territorio. Noi cercheremo di seguire questa strada. I modelli Brescia/Vicenza possono essere ripetuti se il Pd riuscirà ad uscire dal guado riformismo/massimalismo, smettendo di inseguire Conte e se i partiti libdem, dopo aver fallito la prova del partito unico, riusciranno a collaborare rispettandosi. Ci sono terreni sui quali si può iniziare a lavorare: 1) Retribuzione minima contrattuale; 2) Sanità; 3) Pnrr. La prossima tornata sono le europee con sistema proporzionale. Campi larghi e altre formule non servono. Servono invece proposte di merito condivise e argomenti ‘sentiti’ dalla maggioranza dei cittadini».