Conte, Letta, Speranza: il tweet fotocopia sul presidente della Repubblica

«Ottimo incontro con (nome1) e (nome2). Lavoreremo insieme per dare al Paese una o un Presidente autorevole in cui tutti possano riconoscersi. Siamo aperti al confronto. Nessuno può vantare un diritto di prelazione. Tutti abbiamo il dovere della responsabilità». Tre tweet identici pubblicati da Giuseppe Conte, Enrico Letta e Roberto Speranza, al termine di un summit tra il presidente del Movimento 5 stelle, il segretario del Partito democratico e il ministro della Salute. Fronte comune contro la candidatura e dunque l’elezione di Silvio Berlusconi, sancito da un cinguettio in fotocopia che fa discutere (anche con ironia) sul web.

Ma minchia. Ma minchia. La cosa che mi fa più ridere è #tutti.

Sono davvero irrecuperabili. pic.twitter.com/nK0lk0oGpg — Luca Bizzarri (@LucaBizzarri) January 19, 2022

Tweet congiunto di Conte, Letta e Speranza: no a Berlusconi

«L’incontro è andato bene. Siamo pronti ad un’azione forte, un confronto ampio e condiviso. Ovviamente andranno rimosse le candidature di parte, in particolare quella di Berlusconi», ha messo in chiaro l’ex premier Conte. L’incontro, che ha ribadito per l’ennesima volta il secco “no” del centrosinistra allargato all’ipotesi di una candidatura del fondatore di Forza Italia al Colle, si è tenuto nell’abitazione romana del giurista pugliese: «Siamo pronti a offrire al Paese un presidente o una presidente della Repubblica autorevole che possa rappresentare tutti». Così l’altro ex presidente del Consiglio, Letta: «Tutto molto bene: ne parleremo con il centrodestra nei prossimi giorni».

Tweet congiunto di Conte, Letta e Speranza: le reazioni del web

«Ma minchia. Ma minchia. La cosa che mi fa più ridere è tutti. Sono davvero irrecuperabili», ha scritto Luca Bizzarri su Twitter, condividendo il post identico firmato Conte, Letta, Speranza. «Ma che ve siete fatti le fotocopie del tweet?», ha chiesto Le frasi di Osho. «Chissà se si sono fatti anche le coccole», si chiede qualcuno. «Avete lo stesso media-manager?», il quesito posto ironicamente da un altro utente.

Ma che ve siete fatti le fotocopie del tweet? — Le frasi di Osho (@lefrasidiosho) January 19, 2022

L’incontro è stato fortemente voluto da Conte, alla luce del “flirt” tra Letta e Matteo Salvini. La posizione del M5s è chiara: trovare un nome alternativo insieme al centrodestra è possibile, a patto che il Cavaliere ritiri la candidatura. Il primo scrutinio è in programma lunedì 24 gennaio.