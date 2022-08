Conte contro Letta: il presidente del M5s cita Lucio Dalla

«Caro Enrico, possiamo anche illuderci che con Draghi “sarà tre volte Natale e festa tutto il giorno”. Esci dalla nostalgia, la realtà dell’agenda Draghi sono 6 euro in più al mese per i lavoratori a più basso reddito. Due colazioni al bar». Lo ha scritto su Twitter il leader M5s Giuseppe Conte, replicando al video postato dal segretario del Partito Democratico Enrico Letta.

Caro Enrico, possiamo anche illuderci che con Draghi “sarà tre volte Natale e festa tutto il giorno”. Esci dalla nostalgia, la realtà dell’agenda Draghi sono 6 euro in più al mese per i lavoratori a più basso reddito. Due colazioni al bar. — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) August 20, 2022

Cosa aveva detto Letta

«Un mese fa era l’ultimo giorno del governo Draghi. Conte, Berlusconi e Salvini lo facevano cadere. Un governo che in quel momento stava cercando di realizzare una promessa importante che avevamo negoziato con i sindacati: la riduzione delle tasse sul lavoro per avere una mensilità in più, alla fine dell’anno per tutte le lavoratrici e i lavoratori», ha detto Letta in un videomessaggio pubblicato su Twitter, aggiungendo che i tre leader si sono presi una grande responsabilità. «Noi crediamo che un mese dopo la memoria degli italiani non abbia cancellato tutto questo e siamo qui a ricordarlo a tutti e a dire a tutti che, con linearità, porteremo avanti quelle idee. Se vinceremo le elezioni una mensilità in più alla fine dell’anno dovuta alla riduzione delle tasse sul lavoro per le lavoratrici e i lavoratori, il cuore del nostro programma». Da qui la risposta da parte di Conte, con tanto di citazione musicale: per la precisione da L’anno che verrà, celebre brano di Lucio Dalla.

Letta, lo scontro con Meloni

Sono giorni di duri scontri per Letta, che ieri, dopo aver detto in un’intervista alla Cnn di essere preoccupato per un eventuale cambiamento di posizione dell’Italia sullo scenario internazionale, qualora il centrodestra dovesse vincere le elezioni, ha dovuto incassare la risposta di Giorgia Meloni. La leader di FdI ha puntato il dito contro Letta, accusandolo di aver utilizzato la sua intervista alla Cnn non per illustrare il suo programma, ma per lanciare «allarmi e menzogne su Fratelli d’Italia» e «screditare la nazione per difendere il proprio tornaconto». Dopo essersi detta fiera di rappresentare un’alternativa politica alla coalizione di centrosinistra, Meloni ha aggiunto che, con le sue parole, il segretario del Pd rischia di danneggiare l’Italia.