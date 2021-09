Memento Moro

Per accorgersene persino Il Fatto quotidiano evidentemente la situazione è giunta al punto di non ritorno. Dei comizi pentastellati urlati della prima ora, e per la verità anche della seconda, si erano perse le tracce da tempo, eccezion fatta per qualche boutade di Alessandro Di Battista e naturalmente di Grillo. Ma così è evidentemente troppo, anche per Marco Travaglio & Co.

L’ultimo Giuseppe Conte ammirato negli studi di Piazza Pulita, lo scorso giovedì, pare un Azzeccagarbugli tirato a lucido. Avvocato, d’altronde, lo è per professione. Democristiano probabilmente lo è diventato con il tempo, assecondando una vocazione che, ciuffo laterale, tono compassato e immancabile completo blu, gli si addice perfettamente. Un colpo al cerchio e uno alla botte: «Che voto dà al governo Draghi? Più alto o più basso del suo?», chiede Formigli. «Ho difficoltà a giudicare me stesso, figuriamoci gli altri», la risposta, buona a gettare acqua sul fuoco a ogni velleità battagliera del conduttore. Modi gentili, (quasi) mai una parola sopra le righe, il devoto di San Pio da Pietrelcina che ama citare Aldo Moro (anch’egli pugliese), Conte appare quasi un uomo di chiesa. Adesso, però, la metamorfosi sembra completa. Tanto da sentire quasi la mancanza di Rocco Casalino.

Giuseppe Conte: “Decreti sicurezza? Ci metto sempre la faccia, ma Salvini ha fallito perché non andava ai consigli europei” https://t.co/jyY6pewR9P @GiuseppeConteIT @matteosalvinimi #piazzapulita — Piazzapulita – La7 (@PiazzapulitaLA7) September 16, 2021

Le parole di Selvaggia Lucarelli su Giuseppe Conte

Lo ha sottolineato proprio sul Fatto Selvaggia Lucarelli: «Se gli chiedi che ore sono, ti risponde le otto. Poi aggiunge di avere rispetto anche per gli altri orari». Un’escalation di luoghi comuni e frasi fatte, incolonnate una dietro l’altra con il solo scopo non scontentare nessuno. In linea con la storia di un uomo che è stato espressione di governo, prima con la Lega poi con il centrosinistra, e che oggi rappresenta il Movimento nell’esecutivo del tutti dentro. Mutazioni degne di un camaleonte navigato, da compiere ringraziando sempre, ma che potrebbero però alla lunga rappresentare un clamoroso boomerang. Conte nei discorsi pubblici è nettamente più vicino, e non solo per affinità geografiche, a Moro che a Grillo e Di Battista. Il primo era nato a Maglie, provincia di Lecce, Conte è di Volturara Appula, Foggia. In comune hanno non solo la Puglia, ma anche il percorso di formazione. Laureati in giurisprudenza, professori, uomini di legge e di fede. Però meglio non esagerare. Come disse Ciriaco De Mita intervistato sulla possibile vicinanza tra i due: «Moro merita più rispetto».