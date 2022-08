Conte: «Calenda abbraccia il Rinascimento saudita di Renzi»

«Nuova settimana, nuovo cambio di alleanza per Calenda. Ora è il momento di abbracciare il Rinascimento saudita di Renzi, per provare insieme a trovare un posto in Parlamento. Le emergenze dei cittadini e delle imprese? Un dettaglio secondario». Così si legge in un post che il leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte pubblica in merito all’accordo raggiunto tra Renzi e Calenda. Il commento arriva direttamente dai profili social dell’ex Premier.

Conte sull’accordo Calenda-Renzi, il progetto per Calenda

Calenda ha parlato del programma del nuovo accordo. A chi lo intervista sul progetto politico, commenta: «Quello che è serio da fare talvolta viene considerato di sinistra, talvolta di destra. Per noi è solo logico: dai rigassificatori, al combattere le false cooperative, al salario minimo, sono cose di buon senso che erano tutte nel discorso di Draghi alla Camera e che noi riprenderemo». A chi chiede se l’accordo con Renzi è destinato a durare, il leader di Azione risponde di sì: «Per un semplice fatto, perché non credo che Renzi si metta a fare accordi con Fratoianni o Di Maio».

Il riferimento è a Enrico Letta. Calenda aveva chiesto l’alleanza senza Fratoianni o Di Maio, ma poi si sarebbe ritrovato il leader di Sinsitra Italiana tra le firme per la nuova alleanza. Da qui l’inizio delle conversazioni con Renzi per il Terzo Polo.

La scelta di Renzi di lasciare la leadership a Calenda

Anche Renzi è d’accordo sul nuovo progetto, tanto da chiedere al proprio partito di dare la leadership a Calenda. «Il progetto del terzo polo è molto più grande dei singoli destini personali e io con impegno e tenacia sarò in campo (e in qualche circoscrizione al Senato) per dare una mano a farlo vincere. Dico alla comunità di Italia Viva: adesso tutti al lavoro con Carlo e gli amici di Azione per salvare l’Italia dai sovranisti e dai populisti. A testa alta, a viso aperto». Così ha spiegato Renzi.

Calenda era stato ministro dello Sviluppo Economico proprio nel Governo Renzi. Ora sono di nuovo insieme per il progetto politico e Renzi non esclude il nome di Calenda al posto del suo nel simbolo da presentare alle liste.