Contagious-Epidemia mortale: cosa sapere del film in onda stasera 25 giugno 2021 su Iris

Un virus, noto come Necroambulist, trasforma gli umani in zombie e si sta propagando per tutto il globo. In questo scenario post-apocalittico, l'umanità continua lo stesso a sopravvivere ma a caro prezzo: gli agricoltori bruciano le loro colture per prevenire ulteriori contaminazioni, mentre nelle metropoli ancora abitate entrano in vigore rigide leggi marziali. La storia ruota attorno alla figura di Wade Vogel, alla ricerca della figlia Maggie sparita da due settimane.

Cinque curiosità su Contagious – Epidemia mortale

1. Contagious – Epidemia mortale: Schwarzenegger ha recitato gratis

Il film, secondo le stime ufficiali, è costato soltanto 8,5 milioni di dollari ma vanta lo stesso la presenza di una celebrità del cinema action come Arnold Schwarzenegger, il quale ha recitato senza richiedere alcun compenso dopo essersi innamorato della sceneggiatura. Si tratta inoltre del film costato meno cui l’attore ha partecipato dopo l’originale Terminator del 1984.

2. Contagious – Epidemia mortale: un virus dal nome greco e latino

Nel film, gli uomini sono stati infettati da un misterioso virus che inibisce le capacità cognitive trasformando la popolazione in zombie. La malattia è chiamata Necroambulist ed è un mix tra il termine greco “necros”, morto, e il neologismo “ambulist”, derivato dal latino “ambulator” che significa “colui che cammina”.

3. Contagious – Epidemia mortale: Abigail Breslin e gli zombie

Nei panni della figlia del protagonista, Maggie, recita la 25enne attrice americana Abigail Breslin. Per lei non si tratta del primo “zombie movie”: appare infatti anche nella commedia horror Benvenuti a Zombieland al fianco di Jesse Eisemberg, Emma Stone e Woody Harrelson e nel suo sequel diretto Zombieland – Doppio Colpo.

4. Contagious – Epidemia mortale: una produzione tormentata

Il film ha attraversato un periodo travagliato prima di vedere finalmente la luce. Nato da una sceneggiatura presente nella Black List (che contiene i migliori script non ancora adattati per il cinema) del 2011, ha faticato infatti a trovare finanziatori disposti a sobbarcarsi le spese di produzione. A salvarlo è stato lo stesso Schwarzenegger che ha deciso di supportare il progetto anche nelle vesti di produttore.

5. Contagious – Epidemia mortale: il flop al botteghino

Sebbene il titolo faccia pensare a un classico film horror sugli zombie con azione e combattimenti accesi, Contagious rappresenta un thriller introspettivo dai forti toni psicologici. Forse proprio per questo motivo non fu ben accolto dal pubblico alla sua uscita in sala, incassando solo poche centinaia di migliaia di dollari a livello internazionale. I dati ufficiali parlano di 1,3 milioni di dollari in sala, cui se ne aggiungono 2,9 dalle vendite dei DVD a uso domestico.