Il contadino cerca moglie stasera su Nove: format e concorrenti

Tutto pronto per la sesta stagione de Il contadino cerca moglie. Stasera 2 ottobre, alle 21.30 su Nove, andrà in onda la prima puntata, già disponibile in streaming sulla piattaforma Discovery+. Gabriele Corsi, ancora alla guida del reality show, presenterà cinque uomini single in cerca dell’amore. Quale ragazza accetterà di abbandonare le comodità e la frenesia della città per scegliere di trascorrere le giornate in campagna? Ogni concorrente avrà stasera modo di incontrare le varie pretendenti che hanno accettato di partecipare al programma, scegliendo quella più vicina al suo carattere. A partire dal prossimo appuntamento, inizierà poi la vera vita in fattoria fra agricoltura e allevamenti. Ogni puntata sarà disponibile la domenica sera su Nove, preceduta di una settimana su Discovery+.

Il contadino cerca moglie, il format del reality show stasera 2 ottobre 2022 su Nove

La sesta stagione de Il contadino cerca moglie presenterà lo stesso format delle precedenti. Nella prima puntata di stasera, ciascuno dei cinque concorrenti incontrerà alcune ragazze pretendenti, che hanno deciso di rispondere all’appello per partecipare al programma. Durante gli incontri, avranno tutti modo di conoscersi e comprendere affinità e divergenze. Terminati gli “Speed Date”, ciascuno dei contadini dovrà scegliere tre ragazze, che si trasferiranno nella sua fattoria per iniziare la vera vita di campagna. A partire dal secondo episodio, infatti, Il contadino cerca moglie si dividerà fra le cinque location principali per seguire gli sviluppi della convivenza. Quale ragazza si adatterà meglio alla nuova quotidianità per diventare la prescelta di uno dei protagonisti? Dovranno affrontare sfide estenuanti, cimentandosi con allevamento e agricoltura per vivere a pieno l’esperienza bucolica.

Il contadino cerca moglie, i cinque concorrenti della stagione 2022 del reality

Chi sono però i cinque contadini della stagione 2022? Provengono da altrettanti luoghi italiani, coprendo la nostra penisola da nord a sud. Il più anziano single de Il contadino cerca moglie viene da Alliste, in provincia di Lecce. Si chiama Stefano, ha 47 anni, ed è noto nella sua zona come “Patata Joe” per la sua lunga e sfrenata passione per la coltivazione dei tuberi. Di contro, il più giovane ha 23 anni e proviene dalla Val di Fassa. Si chiama Enrico, per tutti “Il Nol”, e ha comprato la sua prima mucca all’età di 15 anni, senza mai fermarsi.

Dal nord arriva anche il 28enne Teodoro, nato in Alto Adige ma cresciuto a Firenze. In Toscana ha potuto realizzare il suo sogno di coltivare la canapa in un territorio tutto suo. Ne Il contadino cerca moglie spazio poi per Dario, 32enne della provincia di Recanati che alleva da anni bovini marchigiani. Infine ci sarà anche Alessandro, 32enne produttore di frutta e verdura ad Atzara, in Sardegna.