Il Contadino cerca moglie, stasera su Nove: per i concorrenti è il momento della scelta finale

Ultimo appuntamento con Il Contadino cerca moglie in onda questa sera, giovedì 18 novembre 2021, alle 21.25 su Nove. L’avventura dei cinque contadini nel docureality condotto da Gabriele Corsi e prodotto da Fremantle è arrivata alla fine e tocca a loro adesso, dopo settimane di convivenza e corteggiamento, capire se tra le spasimanti rimaste in gara si nasconde quella che potrebbe diventare la compagna di una vita.

Il Contadino cerca moglie: le cose da sapere sulla puntata in onda questa sera su Nove alle 21.25

Il Contadino cerca moglie: chi sono i contadini e le pretendenti

Sono cinque i concorrenti che hanno intrapreso l’avventura de Il Contadino cerca moglie: Emanuele Occhipinti, 30 anni, allevatore di bovini e asini; Martino Rivadossi, 39 anni, allevatore di bovini e casaro; Lorenzo Bracci, 35 anni, apicoltore e coltivatore di olive e ortaggi; Michele Totaro, 21 anni, allevatore di caprini e bovini allo stato brado e Marco Malaspina, 44 anni, coltivatore di luppolo e proprietario di un birrificio. Nel corso di una selezione che ha occupato per intero la prima puntata, ognuno di loro ha individuato 3 spasimanti da conoscere meglio. Di volta in volta, hanno scelto se tenerle in gioco o mandarle a casa perché poco affini al loro carattere e al loro stile di vita. Fatta eccezione per Marco Malaspina, che ha deciso di comunicare la sua decisione in semifinale (ricevendo un sonoro rifiuto dalla ragazza scelta, Serena), gli altri quattro sono arrivati in finale con due spasimanti ciascuno. Per Bracci sono rimaste Michela e Gabriella, Totaro ha portato con sé Martina e Valentina, Rivadossi Melissa e Nadia e Occhipinti Sara e Martina.

Il Contadino cerca moglie: tutte le anticipazioni sull’ultima puntata

Il Contadino cerca moglie è ormai arrivato al capolinea e i contadini sono pronti per l’ultimo miglio, quello che li porterà alla scelta decisiva. Mentre Martina rimane a casa, Michele Totaro passa l’ultima serata con Valentina. I due si confrontano sulla loro idea di futuro e il ragazzo teme che non siano poi così compatibili. Anche Emanuele Occhipinti si premura di trascorrere gli ultimi momenti prima della fine con le sue corteggiatrici, Sara e Martina. Per quanto il tempo stia scadendo, il 30enne confessa al conduttore di non avere ancora le idee chiarissime sulla strada da imboccare. Il confronto con Corsi gli aprirà gli occhi, facendolo riflettere su quanto, in realtà, sia solo spaventato e abbia già capito benissimo cosa fare. Come Totaro, anche Lorenzo Bracci decide di portare fuori solo una delle due spasimanti, Michela. I due si concedono una cena e una suggestiva passeggiata tra le strade del borgo, per poi dividersi appena rientrati in fattoria, dove ad attenderli c’è Gabriella. Infine, Martino Rivadossi dona a Melissa e Nadia un piccolo ricordo dell’esperienza e, ancora visibilmente emozionato, si allontana per prepararsi al momento del verdetto.