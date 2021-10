Il contadino cerca moglie, stasera su Nove: liti, abbandoni e gite in calesse, cosa accadrà in puntata

Dopo il buon riscontro di pubblico delle puntate precedenti, prosegue l’avventura del reality di Nove Il contadino cerca moglie, in onda stasera, giovedì 28 ottobre 2021, alle 21.25. Condotto da Gabriele Corsi, il programma accompagna un gruppo di contadini single nella ricerca dell’anima gemella. Una ragazza pronta ad abbandonare tutto per dedicarsi a una vita semplice fatta di tranquillità, lavori manuali, terre da coltivare e animali a cui badare.

Il contadino cerca moglie: chi sono i contadini e le ragazze protagoniste del programma

I protagonisti de Il contadino cerca moglie sono cinque e arrivano da diverse parti d’Italia: Emanuele Occhipinti, 30 anni, allevatore di asini e bovini; Lorenzo Bracci, 35 anni, apicoltore e coltivatore di olive e ortaggi; Martino Rivadossi, 39 anni, casaro e allevatore di bovini; Marco Malaspina, 44 anni, coltivatore di luppolo e proprietario di un birrificio e, infine, Michele Totaro, il più giovane, 21 anni e allevatore di bovini e caprini allo stato brado. Dopo una lunga selezione, che ha occupato buona parte delle prime puntate, i concorrenti hanno scelto 3 potenziali fidanzate a testa: Malaspina ha scelto di conoscere Jessica, Serena ed Elisabetta; Bracci, invece, Gabriella, Michela e Natasha; Totaro si è accorto di avere maggiore complicità con Maria Rosaria, Valentina e Martina, mentre Occhipinti e Rivadossi hanno deciso di frequentare, rispettivamente, Angela, Martina e Sara e Melissa, Sara e Nadia.

Il contadino cerca moglie: cosa accadrà questa stasera

Nella puntata in onda stasera, la quinta di otto, vedremo Michele Totaro alle prese con il parto di una mucca. Il ragazzo sembra così preso dall’evento da trascurare molto le ragazze, che glielo fanno notare. Una volta fatto nascere il vitello, ritrova la serenità ed è pronto a dedicarsi alle sue pretendenti senza preoccupazioni. Durante un pranzo coi genitori, tuttavia, si accorge che l’interesse verso una di loro è diminuito e valuta se eliminarla dal gioco o meno. Nel frattempo, Lorenzo Bracci decide di insegnare a Gabriella, Michela e Natasha come concimare. Mentre la prima e la seconda non sembrano particolarmente interessate alla cosa, l’ultima dimostra attenzione e impegno e riceve un premio ambito: un appuntamento in solitaria con Bracci. Completamente differente, invece, il piano di Martino Rivadossi che, deciso a sollevare le corteggiatrici dai lavori manuali, le porta ad assaggiare il formaggio e il salame di sua produzione. La sua palese predilezione per una delle tre porterà le altre a litigare pesantemente. Anche Marco Malaspina, come Totaro, è intenzionato a valutare se proseguire la conoscenza con tutte o mandare a casa qualcuno. Prima di prendere una decisione definitiva, però, decide di portare Jessica, Serena ed Elisabetta al birrificio per l’etichettamento e, subito dopo, sul lago, per un’emozionante gita in calesse. Infine, grossi guai all’orizzonte per Emanuele Occhipinti: la sua indecisione porta una delle tre spasimanti a lasciare momentaneamente la fattoria. Sarà solo con l’intervento del conduttore, infastidito dalle sue continue mancanze di rispetto, che si renderà conto di dover cambiare immediatamente atteggiamento.