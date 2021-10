Stasera 21 ottobre torna su Nove Il contadino cerca moglie con una puntata che promette interessanti novità. Il reality show vanta come sempre la conduzione di Gabriele Corsi, vero “esperto” di guai d’amore dopo aver tenuto le redini di Take Me Out e soprattutto Primo appuntamento sempre per Discovery. La stagione è disponibile anche in streaming per gli abbonati alla piattaforma Discovery+.

Il contadino cerca moglie, concorrenti e pretendenti del programma stasera 21 ottobre 2021 su Nove

Protagonisti del reality sono cinque contadini single provenienti da ogni angolo d’Italia, il cui obiettivo è trovare l’anima gemella. Per riuscirci devono convincere una ragazza ad abbandonare tutto e seguirli in campagna per iniziare una nuova vita insieme. I protagonisti sono Emanuele Occhipinti da Ragusa, Martino Rivadossi da Brescia, Michele Totaro da Foggia, Lorenzo Bracci da Arezzo e Marco Malaspina da Alessandria.

Dopo una lunga e attenta selezione, ciascuno dei cinque concorrenti ha scelto tre ragazze. Malaspina ha selezionato per sé Jessica, Serena ed Elisabetta, mentre il concorrente aretino è stato attratto da Gabriella, Michela e Natasha. Il foggiano Totaro, il più giovane dei cinque, ha scelto di conoscere Maria Rosaria, Valentina e Martina, mentre il ragusano Emanuele si è avvicinato ad Angela, Martina e Sara. Infine, il bresciano Martino è sempre in balia del terzetto composto da Melissa, Sara e Nadia. La puntata di stasera però preannuncia un momento di suspense, dato che una delle ragazze sarà costretta ad abbandonare il programma.

Il contadino cerca moglie, cosa succederà nella puntata di stasera 21 ottobre 2021 su Nove

Emanuele sembra ancora molto indeciso fra Sara, con cui dorme ogni notte, e Martina, di cui ascolta con grande attenzione le varie disavventure. Michele porta le tre ragazze nel suo allevamento per metterle alla prova con le sue caprette, ma sembra ormai prossimo a una decisione, dato che è sempre più vicino a Maria Rosaria. È con lei infatti che decide di recarsi nel suo luogo più caro, per ammirare il suo panorama preferito. Martino, intanto, deve affrontare le insicurezze di Sara, sempre più stizzita poiché si sente usata e trascurata. Lorenzo invece decide di insegnare alle sue pretendenti i segreti della terra e come coltivarla. In seguito, è protagonista di un bacio appassionato sulla sua altalena, gesto che sembra indirizzarlo verso una scelta definitiva.