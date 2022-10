Consultazioni, Meloni: «Cdx mi ha indicato come premier, siamo pronti»

Dopo una brevissima consultazione, iniziata alle 10:30 e terminata pochi minuti dopo, il centrodestra unito ha lasciato il Quirinale in attesa che Mattarella deliberi e convochi la personalità da incaricare per la formazione del nuovo governo. Dopo il colloquio, Giorgia Meloni ha rapidamente riferito che la coalizione ha indicato in lei la persona incaricata per costituire l’esecutivo e ribadito di avere la squadra pronta, con l’obiettivo di entrare in carica il prima possibile per far fronte alle emergenze del paese.

Giorgia Meloni riferisce delle consultazioni con Mattarella

«Buongiorno a tutti. La delegazione composta dai capigruppo e dai presidenti di tutte le forze politiche della coalizione di centrodestra ha incontrato il presidente Mattarella e ha convenuto con lui sulla necessità di dare a questa azione un nuovo governo nel minore tempo possibile perché le urgenze che abbiamo di fronte sono moltissime, sia a livello nazionale che internazionale. Tutta la coalizione, che non a caso si è presentata insieme, ha dato un’indicazione unanime come rappresentanza della maggioranza parlamentare proponendo al Presidente l’indicazione della sottoscritta come persona incaricata di formare il nuovo governo. Ovviamente attendiamo le determinazioni di Mattarella, che ringraziamo per il suo magistero in un momento così particolare della storia della nazione, e già da ora annunciamo che siamo pronti perché vogliamo procedere nel minore tempo possibile».

Questa la dichiarazione della premier in pectore all’uscita dal Salone degli Arazzi di Lille, breve come il tempo in cui spera di entrare nel pieno delle sue funzioni. Niente Berlusconi show come nel 2018, con il leader di Forza Italia che si è limitato a salutare e ringraziare i giornalisti presenti. Nessuna affermazione nemmeno da parte di Matteo Salvini, cosa che conferma il riconoscimento, da parte di tutti i partiti, del cambiamento di leadership della coalizione.

I prossimi passi

Resta ora da attendere la deliberazione del Colle, che dovrebbe arrivare già nel pomeriggio, per capire quando Giorgia Meloni sarà nuovamente convocata al Quirinale per il conferimento dell’incarico. Se accetterà senza riserva, come è probabile avendo dichiarato di avere la squadra pronta, potrebbe già presentare al capo dello Stato la lista dei ministri che non è escluso giurino già nella giornata di domani.