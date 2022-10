Consultazioni, incarico, giuramento e fiducia: il timing per il nuovo governo

Dopo aver ricevuto le delegazioni dei gruppi parlamentari che costituiranno l’opposizione, Mattarella ha terminato poco fa le consultazioni con gli esponenti dei partiti del centrodestra, presentatisi uniti al Quirinale: vediamo quale potrebbe essere il timing che porterà al conferimento dell’incarico alla premier in pectore, alla presentazione della lista dei ministri al Capo dello Stato e al giuramento del nuovo governo.

Dalle consultazioni al nuovo governo

Dopo l’incontro con la prima carica italiana, iniziato alle 10:30 e terminato dopo una ventina di minuti, Giorgia Meloni ha reso conto del colloquio confermando che la coalizione ha unanimemente indicato il suo nome quale personalità incaricata per costituire il nuovo esecutivo – senza Berlusconi show, quest’anno. Mattarella avrà ora tutti gli elementi per trarre le sue conclusioni e diramare una nota per comunicare a che ora la convocherà per conferirle l’incarico.

Una delle ipotesi è che la convocazione arrivi già entro questa sera. Se così fosse, la leader di Fratelli d’Italia salirà al Colle per un colloquio con il Presidente e, una volta terminato, il segretario generale del Quirinale riferirà del conferimento dell’incarico che la Meloni potrà accettare con o senza riserva. Nel primo caso avrà la possibilità di ritagliarsi un po’ di tempo per valutare insieme alla coalizione i nomi dei futuri ministri. Nel secondo caso, quello più papabile dato che la stessa ha affermato di avere la squadra pronta, potrebbe portare la lista già nel colloquio in cui il presidente le conferisce l’incarico. Se così fosse, una volta terminato l’incontro la premier leggerà la lista dei ministri e già domani, sabato 22 ottobre, il nuovo governo potrebbe giurare.

Dal giuramento alla fiducia

Con il giuramento dell’ultimo ministro, l’esecutivo entrerà nella pienezza dei poteri e sarà pronto per il cosiddetto rito della campanella, che indica il passaggio di consegne tra Draghi e Meloni. Il passaggio successivo è l’ottenimento della fiducia, ipotizzato per martedì 25 ottobre. Si potrebbe cominciare al mattino alla Camera per poi proseguire nel pomeriggio al Senato, e la fiducia in entrambi i rami del Parlamento potrebbe arrivare nella stessa giornata o, al massimo, in due giorni – con il voto al Senato il 26 ottobre. Dal 27 ottobre si costituiranno le commissioni permanenti.