Consulente digitale delle pensioni Inps: chi è e come contattarlo

Chi è il consulente digitale delle pensioni Inps? E come funziona? Il servizio è per i pensionati che vogliono verificare se hanno diritto a prestazioni integrative per aumentare il proprio importo in pagamento. Ecco come funziona.

Consulente digitale delle pensioni Inps: come funziona

Il Consulente digitale delle pensioni è un servizio personalizzato attraverso cui i pensionati, in maniera semplice, possono verificare se hanno diritto a prestazioni integrative per aumentare il proprio importo in pagamento.

Lo strumento, a cui si può accedere tramite questo link, è ancora in fase di sperimentazione. Presenta però risposte ad alcune fra le richieste più frequenti dei pensionati, fornendo un aiuto personalizzato in base alla propria specifica situazione. Inoltre, dalla schermata principale gli utenti possono scegliere diverse opzioni. Possono verificare se hanno i requisiti per ottenere l’integrazione al trattamento minimo, il supplemento di pensione e il bonus quattordicesima.

Come accedere al servizio