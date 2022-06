Consob sanziona Cattolica Assicurazioni gestione Bedoni

Tardi, ma la Consob comunque stavolta è arrivata, e con lei le relative sanzioni. Ovvero 620 mila euro a Cattolica Assicurazioni e a otto ex componenti del cda e del collegio sindacale della compagnia, a partire dall’ex presidente Paolo Bedoni. L’accusa ai consiglieri? L’aver mentito al mercato sui reali assetti di corporate governance, difformi da quanto dichiarato nelle relazioni sul governo societario del 2019 e del 2020, mentre i sindaci sono stati ritenuti colpevoli di essere essere venuti meno ai propri doveri di vigilanza.

Multe per la società e i suoi ex consiglieri

Della prima sanzione sono destinatari, con 50 mila euro ciascuno, Bedoni, l’ex segretario del cda Alessandro Lai, gli ex vicepresidenti Barbara Blasevich e Aldo Poli, e l’ex consigliera Bettina Campedelli. Quest’ultima, nel febbraio di due anni fa, era entrata a far parte del Comitato corporate governance di Borsa Italiana, da cui si era poi dimessa alla notizia delle indagini sulla compagnia veronese. La quale si è vista comminare dall’organo di vigilanza del mercato una sanzione di 220 mila euro, come responsabile a titolo di colpa (ai consiglieri viene invece contestato il dolo) per le violazioni. Puniti con la seconda sanzione, da 50 mila euro a testa, Giovanni Glisenti, Federica Bonato e Cesare Brena, prima sindaci e poi, con l’adozione del sistema monistico, componenti del comitato per il controllo sulla gestione.

La guerra con l’ex ad Minali estromesso da Bedoni

Dalle ispezioni della Consob, scattate dopo la revoca dell’ex ad Alberto Minali, orchestrata nell’ottobre 2019 da Bedoni, «è emerso che l’assetto di governo societario di Cattolica (nel frattempo passata sotto il controllo di Generali, ndr) era difforme» dallo «schema formalmente approvato dal cda e rappresentato al mercato» nelle relazioni del 2019 e del 2020, «in violazione degli obblighi di trasparenza» a cui le società sono tenute. Minali, che nel frattempo ha fondato la start up tecno-assicurativa Revo, esce dunque vincitore, anche se ex post, dalla lunga battaglia che lo aveva opposto al padre padrone Bedoni. Nei documenti pubblici Cattolica ha offerto «un quadro informativo fuorviante, omettendo di riportare informazioni fondamentali in merito alle reali pratiche», «alla reale struttura di governo societario e ai ruoli svolti dai consiglieri, nonché in merito alla mancata adesione ad alcune raccomandazioni del Codice di Autodisciplina delle società quotate italiane promosso da Borsa Italiana». In particolare Consob ha rilevato una informativa pre-consiliare «inadeguata a consentire ai Consiglieri di adottare decisioni consapevoli», con «frequente» ritardo o mancata messa a disposizione della documentazione sui temi all’ordine del giorno, anche su «vicende e decisioni molto rilevanti».

Gravi irregolarità nella gestione delle informazioni rilevanti

Sono state poi riscontrate «conseguenti carenze in relazione alla dialettica consiliare e alla sua collegialità», con delibere adottate sulla base di «rilevanti asimmetrie informative tra un gruppo ristretto di consiglieri, che condividevano informazioni rilevanti rispetto alla gestione sociale in via preventiva ed esclusiva, e il plenum del Consiglio». Infine «il Presidente ha mancato di svolgere il proprio ruolo di garanzia di un‘adeguata informativa a tutti i consiglieri, di buon funzionamento dell’organo amministrativo e di coordinamento tra tutte le componenti del cda». Ai componenti dell’organo di controllo Consob imputa di non aver «ottemperato ai propri doveri di vigilare sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste dal Codice di Autodisciplina, cui Cattolica ha dichiarato di aderire» e al dovere «di comunicare senza indugio» all’authority «le irregolarità riscontrate nel corso dell’attività di vigilanza» nonché «le carenze informative» delle due relazioni di corporate governance.