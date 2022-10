Consiglio Europeo, Draghi: «Accolte le proposte italiane, presto bollette più basse»

Al termine del Consiglio Europeo e prima di tornare in Italia per il passaggio di consegne a Giorgia Meloni, Mario Draghi ha pronunciato un discorso, il suo ultimo a Bruxelles da premier, in cui si è detto orgoglioso e sodisfatto per l’accordo raggiunto nella notte sul tema energia.

Il discorso di Mario Draghi al Consiglio Europeo

Questo il suo discorso integrale: «L’Unione Europea è fondamentale per la sicurezza e la prosperità degli stati membri, del continente e del mondo intero. L’Italia deve essere al centro del progetto europeo, con la determinazione che si addice ad un grande paese fondatore quale siamo.

Questo Consiglio Europeo aveva come tema principale quello dell’energia. Sul fronte domestico il governo italiano si è mosso sin dall’inizio e, stando ai dati, siamo il paese che ha maggiormente diversificato le fonti di approvvigionamento, riducendo di circa 2/3 la dipendenza dalla Russia. Abbiamo accelerato sul fronte delle energie rinnovabili, rispetto a quanto fatto negli anni precedenti, per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità e rafforzare la nostra indipendenza energetica. Abbiamo aiutato famiglie e imprese con oltre 60 miliardi e, allo stesso tempo, abbiamo sempre mantenuto invariati gli obiettivi di finanza pubblica, anche grazie ad una crescita economica superiore alle attese e ad un tasso di inflazione più alto di quanto ci si aspettava. Gli effetti, soprattutto sul piano dell’equità, sono stati significativi: secondo l’Ufficio Parlamentare di bilancio, abbiamo dimezzato gli effetti dei rincari sui bilanci familiari e, nel caso delle famiglie più povere, l’impatto è stato ridotto del 90%.

Il sostegno all’Ucraina

Abbiamo però sempre detto che la risposta alla crisi doveva essere europea: dobbiamo preservare l’unità dei nostri paesi per continuare a sostenere l’Ucraina e imporre la massima pressione sulla Russia. Dobbiamo difendere il mercato unico, preservare la coesione sociale, sostenere l’economia in questa fase di rallentamento e impedire il rischio di instabilità finanziaria.

«Accolte tutte le proposte italiane»

Le decisioni di questa notte mi hanno reso soddisfatto, ci è voluta molta energia per arrivare a queste conclusioni ma mostrano che l’Unione Europea è unita e pronta ad intervenire con misure efficaci per rispondere alle esigenze di cittadini e imprese. Il pacchetto approvato accoglie tutte le proposte dell’Italia, tra cui il disaccoppiamento tra i prezzi di gas ed elettricità e la necessità di avere strumenti comuni per affrontare la crisi e contare su strumenti comuni per mitigare l’effetto del rincaro dei prezzi energetici sui cittadini.

La Commissione e i ministri dell’Energia finalizzeranno i dettagli dei provvedimenti, ma il Consiglio Europeo ha dato loro il pieno avallo politico affinché siano operativi il più presto possibili. Alcuni effetti dell’accorso ottenuto sono comunque già visibili: il prezzo del gas sul mercato TTF, che aveva toccato i 350 euro per megawattora ad agosto, è sceso a 116 euro e oggi, dopo l’accordo, ha perso il 10%. Una dimostrazione, questa, che la componente speculativa è molto rilevante. Presto avremo inoltre bollette più basse per i cittadini.

C’è un aspetto che mi rende particolarmente orgoglioso: tutte queste misure sono iniziative del governo italiano. Per questo ingrazio il ministro Cingolani, il sottosegretario Amendola e tutti i diplomatici che hanno lavorato per mesi su questo tema. É la prova che l’Italia ha tutte le capacità per essere protagonista in Europa, tracciare un sentiero e percorrerlo insieme a tutti gli altri partner».