Dal Consiglio d’Europa all’Eurovision Song Contest, da cosa è stata esclusa la Russia

L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia non porterà solo all’esclusione di Mosca dal sistema per le transazioni finanziarie Swift. Sono infatti molti gli ambiti da cui la Russia è stata esclusa, alla luce degli eventi degli ultimi giorni. Dalla politica allo sport, fino alla musica e agli scacchi, ecco quali sono (finora).

Russia fuori dal Consiglio d’Europa

«Conformemente allo Statuto del Consiglio d’Europa, il Comitato dei Ministri ha deciso oggi di sospendere, con effetto immediato, la Federazione russa dai suoi diritti di rappresentanza nel Comitato dei Ministri e nell’Assemblea Parlamentare a seguito dell’attacco armato sferrato contro l’Ucraina», si può leggere sul sito del Consiglio d’Europa la principale organizzazione di difesa dei diritti umani, democrazia e Stato di diritto. L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), «fermamente solidale con il popolo ucraino», ha deciso invece di interrompere il processo di adesione della Russia, condannando «con la più grande fermezza l’aggressione su grande scala contro l’Ucraina».

Russia, le reazioni del mondo del calcio

Com’è noto, l’esecutivo Uefa ha spostato la finale di Champions League, in programma il 28 maggio, da San Pietroburgo a Parigi. Ha inoltre disposto che tutte le partite di club e nazionali russe e ucraine dovranno essere disputate in campo neutro, fino a nuovo ordine. Sempre nel calcio, il Manchester United ha revocato il contratto di sponsorizzazione con la compagnia aerea russa Aeroflot (e Delta Airline ha sospeso la sua partnership), mentre lo Schalke 04 ha tolto dalle divise il main sponsor Gazprom.

Russia, cancellati il GP di Sochi e le gare di coppa del mondo di sci

Decisione importante anche in Formula 1: il prossimo 25 settembre non si correrà infatti il Gran Premio di Sochi. La federazione internazionale di sci ha poi cancellato tutte le gare di coppa del mondo in programma fino alla fine della stagione in corso. Sono saltate così le prove di skicross a Sunny Valley (25-27 febbraio), di aerials a Yaroslavl (26-27 febbraio), di salto femminile a Nizhny Tagil (18-20 marzo) e Chaikovsky (25-27 marzo), di fondo a Tyumen (18-20 marzo). Non si svolgeranno più a Mosca nemmeno gli Europei di tiro a volo, che erano in programma dal 15 al 30 agosto. La Federazione internazionale degli scacchi ha poi deciso escludere il territorio russo dalle sedi delle competizioni: niente Olimpiadi di scacchi a Mosca (26 luglio-8 agosto).

Eurovision Song Contest, la Russia non sarà rappresentata

Dallo sport alla musica, la Russia non sarà rappresentata all’Eurovision Song Contest, in programma a Torino dal 10 al 14 maggio. Lo ha deciso La European Broadcasting Union, che produce l’evento. E a proposito di eventi attesi, è saltata anche tournée del balletto del Bolshoi di Mosca alla Royal Opera House di Londra.