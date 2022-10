Il consigliere di Zelensky: «Berlusconi beve vodka, Meloni difende veri principi»

«Qualsiasi crisi apre la strada ai leader veri. Mentre il signor Berlusconi è sotto l’impressione di ru-vodka in compagnia ‘cinque amici di Putin’ in Europa, GiorgiaMeloni dimostra quali sono i veri principi e la comprensione delle sfide globali. Ognuno sceglie la propria strada». Così il consigliere di Zelensky interviene su Twitter sulle parole di Berlusconi intercettate e sulla politica di Giorgia Meloni. Il tweet è stato pubblicato in italiano.

«L’Ucraina ha mandato al diavolo l’accordo e ha iniziato ad attaccare le Repubbliche del Donbass. Quando è arrivato Zelensky, gli attacchi sono triplicati. Non fatemi dire che cosa penso di lui». Così avrebbe detto Berlusconi in un’intercettazione, balzata poi agli onori della cronaca. La vicenda è molto complessa e delicata, tanto che è intervenuta la Meloni.

«Intendo guidare un governo con una linea di politica estera chiara e inequivocabile. L’Italia è a pieno titolo, e a testa alta, parte della Ue e della Nato. Chi non fosse d’accordo con questo caposaldo non potrà far parte del governo, a costo di non fare il governo. L’Italia con noi al governo non sarà mai l’anello debole dell’Occidente, la Nazione inaffidabile tanto cara a molti nostri detrattori. Rilancerà la sua credibilità e difenderà così i suoi interessi. Su questo chiederò chiarezza a tutti i ministri di un eventuale governo. La prima regola di un governo politico che ha un forte mandato dagli italiani è rispettare il programma che i cittadini hanno votato» aveva commentato la Meloni, in attesa delle consultazioni che si stanno svolgendo in queste ore.

«In 28 anni di vita politica la scelta atlantica, l’europeismo, il riferimento costante all’Occidente come sistema di valori e di alleanze fra Paesi liberi e democratici sono stati alla base del mio impegno di leader politico e di uomo di governo come ho spiegato al Congresso degli Stati Uniti, l’amicizia e la gratitudine verso quel Paese fanno parte dei valori ai quali fin da ragazzo sono stato educato da mio padre» aveva risposto Berlusconi.

Ora a parlare è il consigliere di Zelensky, sicuro che l’Italia sarà vicino all’Ucraina in questo momento difficile.