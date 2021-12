Anche nel preparare i pranzi delle feste possiamo strizzare l’occhio all’ambiente, cucinare in modo sostenibile ed evitare gli sprechi. Se l’idea vi stuzzica, però non ci avevate mai pensato e non sapete da dove iniziare, ecco la guida creata appositamente per voi. Dagli strumenti da utilizzare in cucina, passando per le stoviglie e i piatti da presentare a ospiti e parenti, nulla è lasciato al caso, senza ovviamente dimenticare la tradizione. Che spesso fa rima con stagionalità e chilometro zero.

La guida completa per feste sostenibili



Contenitori, spugne e spazzole: gli strumenti da usare in cucina

Perché non partire dagli utensili della cucina? Per conservare i cibi, alla pellicola, usa e getta e di plastica, è bene preferire contenitori dalla durata certamente più lunga. In alternativa si possono scegliere sacchetti riutilizzabili, con doppia cerniera, in materiale Peva ecologico e riciclabile. L’importante è evitare Pvc, piombo e cloruro. Finito il pranzo è il momento di lavare i piatti, magari con spugne vegetali di luffa, ricavate dall’essicazione della Luffa Cylindrica, frutto appartenente alla famiglia delle cucurbitacee. Immergendole in acqua appena cinque minuti diventano morbide e pronte all’uso. Se trattate con il bicarbonato, poi, tornano a nuova vita. Per togliere lo sporco più ostinato, l’ideale sono le spazzole con manico in legno e fibre in tampico, estratto dall’agave, o in union, mix di agave e palma borassus.

Per apparecchiare la tavola, stoviglie in bambù e tovaglia della nonna

Smaltita la preparazione, è il momento di apparecchiare la tavola. Che sia per il cenone o per un veloce aperitivo possono andar bene stoviglie di bambù e cannucce in metallo, magari in acciaio inossidabile, atossico e durevole. L’alternativa è il silicone, privo di PVC, piombo e cloruro e particolarmente adatto ai più piccoli. Per la tovaglia tirate fuori quelle di mamma o nonna, in stoffa, spesso accompagnate da tovaglioli coordinati: sono garanzia di bella figura e rispettano l’ambiente.

I consigli per la spesa: controllare i cesti ricevuti e strizzare l’occhio alla tradizione

Lo stop agli sprechi è un’operazione che comincia ancora prima di fare la spesa. Per compilare la lista del necessario, prioritario è dare un’occhiata attenta al frigorifero, alla dispensa, al freezer, o a eventuali cesti che nel frattempo possono essere arrivati come regalo. L’obiettivo dichiarato è essere sicuri di non acquistare qualcosa già presente in casa. Per il menù, inoltre pensate a piatti che mixano diversi cibi e magari in grado, ben conservati, di resistere qualche giorno.

Strizzate sempre l’occhio alla tradizione, perché per antonomasia punta su prodotti stagionali e a chilometro zero. Eviterete alimenti che viaggiano per mezzo mondo, contribuirete indirettamente a contenere le emissioni di Co2. Affidatevi a venditori di fiducia, magari a botteghe nei pressi di casa, vi offriranno la certezza della qualità senza costringervi a lunghi spostamenti in macchina.

Menù sostenibile, il pesce batte la carne

Ultima dritta? Meno carne e più pesce. Sempre nell’ottica di contenere le emissioni di anidride carbonica, che gli allevamenti di bovini e suini producono in maniera importante. Occhio, però, a scegliere i prodotti ittici. Qui la sfida vera è evitare specie vittime di pesca intensiva, il branzino su tutti. Via anche il salmone, in alcuni casi trattato con gli antibiotici, preferitegli la trota affumicata, soprattutto se proviene da allevamenti artigianali.