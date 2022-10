Al via il XX Congresso del Partito Comunista Cinese: cosa ha detto Xi Jinping

«La riunificazione della patria sarà sicuramente realizzata». Lo ha detto il presidente Xi Jinping nel discorso di apertura del XX Congresso del Partito Comunista Cinese, che dovrebbe affidargli un inedito terzo mandato, facendo riferimento alla questione di Taiwan. È stata questa frase, in particolare, a far scattare la standing ovation dei delegati.

«Non prometteremo mai di rinunciare all’uso della forza»

«Risolvere la questione di Taiwan è un affare del popolo cinese e spetta al popolo cinese decidere», ha detto Xi Jinping. «Insistiamo sulla prospettiva di una riunificazione pacifica con la massima sincerità e i nostri migliori sforzi, ma noi non prometteremo mai di rinunciare all’uso della forza e ci riserveremo di prendere tutte le misure necessarie». A due mesi dalla visita della presidente della Camera Usa Nancy Pelosi, che ha fatto infuriare Pechino fino al punto di dare vita a manovre militari senza precedenti nello stretto di Formosa, Xi Jinping ha ribadito che la Repubblica Popolare è disposta a tutto pur di arrivare alla «riunificazione completa della madrepatria»: in realtà, la Cina non ha praticamente mai controllato Taiwan.

Sul Covid: «Abbiamo messo al primo posto le persone»

Xi Jinping ha poi anche affrontato un altro tema che ha portato spesso la Cina agli onori (anzi disonori) delle cronache: la gestione della pandemia di Covid. Il Paese della tolleranza zero è infatti noto per i metodi brutali adottati per arginare la diffusione del contagio, ancora oggi a quasi tre mesi dallo scoppio dell’emergenza sanitaria: «Abbiamo messo al primo posto le persone e le loro vite, lanciando una guerra del popolo contro il virus». Così su Hong Kong: «Abbiamo rafforzato e attuato il modello “un Paese, due sistemi. Abbiamo aiutato Hong Kong a entrare in una nuova fase», ha detto Xi facendo riferimento allo schema che regola i rapporti tra Pechino e l’ex colonia britannica Hong Kong (e anche Macao, fino al 1999 Territorio portoghese). Xi ha inoltre evidenziato l’importanza della lotta alla corruzione, aggiungendo che la campagna da lui promossa contro «tigri, volpi e mosche» ha permesso di eliminare «i gravi pericoli latenti all’interno del partito, lo Stato e l’esercito».