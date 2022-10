Il cerchio magico di Xi Jinping: chi esce e chi entra nel Pcc

Dando il via al XX Congresso del Partito comunista cinese, il presidente Xi Jinping ha parlato della questione di Taiwan, ribadendo che la Repubblica popolare è disposta a tutto pur di arrivare alla «riunificazione completa della madrepatria», anche all’uso della forza. Non sarà invece costretto a usarla il presidente per ottenere un inedito terzo mandato: se la sua poltrona è saldissima, qualcosa è destinato a cambiare ai vertici del Pcc.

Il Congresso del Partito comunista cinese si svolge ogni cinque anni e riunisce più di 2 mila membri nel processo di selezione di nuovi funzionari per il comitato centrale, che ne conta 205. Alcuni di loro saranno promossi nel Politburo (i 25 membri hanno il compito di supervisionare il Pcc) e altri ancora entreranno a far parte del Comitato permanente dell’ufficio politico del Partito comunista cinese, l’organo politico più potente della Repubblica popolare. Ne fanno parte sette leader: secondo la convenzione del partito, solo chi ha età pari o inferiore a 67 anni può essere promosso o rimanere ai vertici, mentre chi ha età pari o superiore a 68 anni al momento del Congresso deve ritirarsi. Xi Jinping, 69 anni e nessuna intenzione di andare in pensione, è l’eccezione che conferma la regola. Incluso l’attuale (e futuro) presidente, nonché segretario generale del Pcc e capo della commissione militare centrale, sono cinque i membri del comitato permanente del Politburo destinati a rimanere in carica. Due quelli che invece sicuramente saluteranno.

Chi rimarrà al vertice del Partito comunista cinese

I membri del comitato permanente del Politburo hanno un ordine di importanza. L’indiscusso numero uno è Xi, mentre al numero due c’è Li Keqiang, attuale primo ministro della Cina. Ha 67 anni, si dimetterà dopo due mandati ma dovrebbe rimanere nel comitato, al netto di qualche frizione con Xi di cui non ha apprezzato le politiche anti-Covid. Lasciata la carica di primo ministro, potrebbe diventare comitato permanente dell’Assemblea nazionale del popolo, massimo organo legislativo del Paese.

Ha 67 anni anche Wang Yang, numero quattro del comitato permanente del Politburo. La sua conferma è praticamente scontata: potrebbe essere inoltre il prossimo premier. Nonostante abbia l’immagine di un politico riformista, condivide con Xi le posizioni su Tibet e Xinjiang e, per questo, è molto stimato dal presidente. Il numero cinque è Wang Huning, anche lui 67 anni. Saldamente all’interno della cerchia ristretta di Xi, si dice che sia stato lui a plasmare la recente politica estera della Cina: ex accademico, è un forte sostenitore dello Stato centralizzato, fondamentale per contrastare l’influenza straniera. Dovrebbe essere infine riconfermato il 65enne Zhao Leji, capo del principale organo di vigilanza anticorruzione del Pcc e numero sei del comitato. Non è particolarmente vicino a Xi, ma pare che il presidente abbia apprezzato il suo operato nelle amministrazioni regionali, come per esempio nella provincia scarsamente popolata del Qinghai.

I due membri che lasceranno il Comitato per limiti di età

Saluterà certamente per raggiunti limiti di età il 72enne Li Zhanshu, attuale presidente del Comitato permanente dell’Assemblea nazionale del popolo, numero tre del comitato. In passato, come direttore dell’Ufficio Centrale del Pcc, ha svolto un ruolo importante nel facilitare le relazioni tra Cina e Russia: nel 2015 Li fu inviato come “rappresentante speciale” di Xi Jinping a Mosca, dove incontrò Vladimir Putin.

L’attuale presidente ha apprezzato anche l’operato di Han Zheng (numero sette del comitato), ex sindaco e segretario del Pcc di Shanghai, dal 2018 vicepremier della Cina. Nel recente passato ha avuto parole di elogio per Pechino, riguardanti la gestione delle proteste di Hong Kong. Ma pure lui dirà addio, arrivato a 68 anni.

Due poltrone per tre: chi potrebbe essere promosso

Nel comitato dovrebbero liberarsi due due poltrone. A contenderseli sono in tre, più alcuni underdog. Parte in pole il 60enne Ding Xuexiang, fedelissimo di Xi e un membro del Politburo: dirige l’ufficio del presidente e lavora a stretto contatto con lui fin da quando era segretario del Pcc a Shanghai. Considerato una stella nascente della politica cinese (nonostante abbia già 59 anni), Hu Chunhua è pronto alla promozione nel comitato permanente del Politburo: è stato governatore della provincia di Hebei, poi segretario del partito per la Mongolia interna e la ricca provincia del Guangdong. Il terzo candidato forte è poi Li Qiang, segretario del partito a Shanghai e vicinissimo a Xi: secondo gli analisti sarebbe pronto a rilevare il posto di vicepremier da Han Zheng. Ci sono poi altri nomi, che però partono più dietro: Chen Min’er, segretario del partito a Chongqing; Cai Qi, segretario del partito a Pechino, Li Hongzhong, segretario del partito di Tianjin; Chen Quanguo, vice capo del gruppo dirigente del lavoro rurale centrale.