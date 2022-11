Congedo parentale, ci sarà un mese in più retribuito all’80 per cento

All’indomani del Consiglio dei ministri sulla Manovra, Giorgia Meloni ha parlato in conferenza stampa di diverse novità. Al fianco dell’addio al reddito di cittadinanza, ad esempio, c’è anche una misura rivolta ai genitori con figli fino ai sei anni. Si tratta di un mese in più di congedo parentale, pagato all’80 per cento come accade per la maternità obbligatoria, e non più al 30 come accade oggi. Una scelta che dovranno prendere direttamente le neo mamme, che potranno utilizzarlo fino al «sesto anno» di vita del neonato.

Giorgia Meloni parla di «salvadanaio di tempo per le mamme»

La premier Giorgia Meloni lo ha definito un «salvadanaio di tempo per le mamme». La presidente del Consiglio dei ministri spiega: «Abbiamo pensato a una misura in favore delle famiglie. Abbiamo aggiunto un mese in più di congedo parentale facoltativo all’80 per cento, ora retribuito al 30 per cento. Io ho sempre pensato che molte madri non se lo potessero permettere». Giorgia Meloni ha poi sottolineato che si tratta di una norma «molto importante» e di una «scelta che introduce una specie di salvadanaio del tempo che le madri possono utilizzare in caso di difficoltà, evitando di incorrere in situazioni economiche difficili».

Meloni annuncia l’Iva al 5 per cento per i prodotti per l’infanzia

L’obiettivo del nuovo governo secondo Giorgia Meloni è di provvedere a «famiglia e natalità», con un pacchetto di provvedimento da «quasi un miliardo e mezzo di euro, una scelta che non credo abbia molti precedenti nei governi degli ultimi anni». La premier ha spiegato poi che l’assegno unico sarà «aumentato del 50 per cento per tutti per il primo anno di vita del bambino, e per tre anni per famiglie che hanno tre figli o più figli». E soprattutto ha annunciato che «l’Iva sui prodotti per la prima infanzia viene portata al cinque per cento». Infine si pensa anche ai giovani, con le agevolazioni per i mutui under 36 che saranno mantenute. Si parla di garanzie statali rafforzate all’80 per cento e sconto sull’imposta di registro.

L’attuale congedo parentale

Attualmente, spiega l’Inps, il congedo parentale è «un periodo di astensione facoltativo dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita e soddisfare i suoi bisogni affettivi e relazionali». La copertura arriva fino a dieci mesi in totale tra i due genitori, entro i 12 anni di vita del figlio. E si dividono in sei mesi continuativi o frazionati per la madre lavoratrice dipendente, dopo i cinque mesi di maternità obbligatoria. Altrettanti per il padre, che possono diventare sette in caso di astensione di almeno tre mesi continuativi, e undici mesi in caso di genitore solo.