Congedo di maternità flessibile, nuove regole: stop all’invio dei certificati Inps

Adesso invece l’Inps fa sapere che la documentazione non dovrà più essere presentata all’Istituto di previdenza, ma soltanto ai datori di lavoro. «Le menzionate certificazioni sanitarie non devono più essere prodotte all’Inps», chiarisce la circolare. «È sufficiente dichiarare nella domanda telematica di congedo di maternità di volersi avvalere della flessibilità. Bisogna indicare il numero dei giorni di flessibilità. Non è altresì più necessario produrre all’Inps la dichiarazione del datore di lavoro relativa alla non obbligatorietà della figura del medico responsabile della sorveglianza sanitaria sul lavoro».