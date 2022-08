Congedi parentali, maternità e paternità: cosa cambia dal 13 agosto

I congedi parentali ora sono un obbligo anche per il padre. A dirlo è la nuova normativa art. 1 comma 134 della legge 234/2021, che passa ora alla fase attuativa con la circolare dell’Inps e la Legge di Bilancio 2022. Il padre avrà l’obbligo di restare a casa almeno 10 giorni lavorativi, non divisibili per ore. Si potranno usare anche in via non continuativa. Se si tratta di un parto plurimo, i giorni arrivano a 20. L’indennità giornaliera è pari al 100% della retribuzione. I padri hanno tempo dai due mesi prima del parto fino ai 5 mesi di vita del piccolo. Il congedo vale anche in caso di adozione e affidamento e la normativa entrerà a pieno regime dal 13 agosto 2022.

Congedi parentali, come funziona: il messaggio dell’Inps

I periodi per i congedi parentali «non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione di eventuali emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio». A scriverlo è l’Inps, che in un messaggio spiega tutti i dettagli del funzionamento dei nuovi congedi. Se il genitore è solo ad occuparsi dei figli, allora ha diritto ad un periodo da 10 a 11 mesi per poter richiedere il congedo. L’indennità giornaliera è pari al 100% della retribuzione, anche se il genitore è il padre.

La madre ha diritto al congedo di maternità di 3 mesi fino ai 12 anni del bambino. Il periodo indennizzabile è di 3 mesi. Lo ha anche il padre. In più, i genitori possono richiedere un altro periodo di 3 mesi indennizzabile per un massimo di 9 mesi per entrambi i genitori. In questo modo, la madre avrebbe un massimo di 6 mesi indennizzabili, mentre il padre potrebbe arrivare anche a 7 mesi se si astiene per un periodo frazionato o intero non inferiore ai tre mesi. Per i bambini che entrano in adozione o in affidamento, si tiene conto della data di ingresso in famiglia del piccolo, con la soglia limite dei primi 12 anni di vita.

Le lavoratrici autonome che non lavorano a casa possono ottenere i congedi parentali anche due mesi prima del parto se questo ha delle complicanze attestate da certificazione Asl. In tutti questi casi, il congedo è pari al 30% della retribuzione. Anche l’astensione facoltativa dà diritto a un indennizzo pari al 30% della retribuzione.

Come presentare domanda

Chi ne ha diritto può presentare domanda al patronato, al CAF, oppure per telefono al numero 803.164 – numero verde gratis dell’Inps da rete fissa – o 06.164.164 – da rete mobile (il numero si paga in base al piano tariffario). Lavoratori e lavoratrici possono collegarsi anche al portale online dell’Inps. Dal proprio profilo, andando alla pagina dedicata a questo servizio, si potrà trovare la guida per presentare la domanda e la pagina da compilare per inviarla all’ente previdenziale.