Confusi e felici stasera su Rai3: trama, cast e curiosità sul film

Massimiliano Bruno dirige Claudio Bisio in Confusi e felici, commedia del 2014 in onda stasera 1 dicembre alle 21.25 su Rai3. La trama ruota attorno a uno psicanalista che, a causa di una grave malattia, diventerà molto presto cieco. Solo il contatto umano dei propri pazienti lo salverà dalla depressione. Nel cast anche Anna Foglietta, Paola Minaccioni e Marco Giallini. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Confusi e felici, trama e cast del film stasera 1 dicembre 2022 su Rai3

La trama del film di Massimiliano Bruno inizia con un focus su Marcello (Claudio Bisio). Psicanalista cinico ma anche assai cialtrone, un giorno accusa un problema alla vista durante una sessione di tiro con l’arco, sua grande passione. Il referto è drammatico: una malattia grave lo renderà cieco in pochi mesi. La notizia lo getta nel completo sconforto, tanto che decide di chiudersi in casa e troncare del tutto i rapporti con i suoi pazienti. La sua segretaria, Silvia (Anna Foglietta), non ci sta e si ingegna ogni giorno per far riavere a Marcello la sua voglia di vivere nonostante il problema. Architetta per questo un piano che coinvolge tutti i pazienti dello psicanalista, che nel frattempo si fa aiutare dal collega Andrea (Gioele Dix) nel percorso.

Silvia contatta dunque Nazareno (Marco Giallini), uno spacciatore che soffre di continui attacchi di panico per l’arrivo improvviso di un figlio nella sua vita. All’appello risponde anche Pasquale (Massimiliano Bruno), 40enne autista di autobus urbani dipendente dal cibo e da sua madre. Non mancano Vitaliana (Paola Minaccioni), una ninfomane che per giunta è innamorata alla follia di Marcello, e Michelangelo (Rocco Papaleo), affermato telecronista sportivo che non tollera i tradimenti della moglie con un amante tedesco. Presenti anche Betta (Caterina Guzzanti) ed Enrico (Pietro Sermonti), coppia in crisi di passione e sessualità. Marcello ritrova ben presto serenità, ma quando la salute peggiora non gli resta che tentare un’ultima operazione in Germania.

Confusi e felici, curiosità sul film stasera 1 dicembre 2022 su Rai3

Capace di incassare 3.7 milioni di euro al box office nazionale, Confusi e felici è il terzo lavoro da regista di Massimiliano Bruno, che recita anche come attore non protagonista. Prima del film erano arrivati infatti i successi Nessuno mi può giudicare e Viva l’Italia. Di recente ha invece diretto la trilogia del crimine con Marco Giallini e Alessandro Gassmann. Nel cast del film in onda stasera su Rai3 c’è posto anche per i cameo di tre stelle della musica italiana. Si tratta di Max Gazzè, Daniele Silvestri e Niccolò Fabi, amici del regista, che compaiono nella scena di una serenata. Proprio quell’anno, il 2014, i tre formarono un supergruppo pubblicando l’album Il padrone della festa contenente il singolo Come mi pare.

Sempre in campo musicale, Confusi e felici omaggia la Notte della Taranta, festival salentino di musica popolare che si svolge ogni agosto a Melpignano (LE). Presenti in fatti i gruppi Transumanze Popolari e Compagnia Sciarabballo nell’atto di suonare la pizzica, tradizionale genere canoro del sud della Puglia. Claudio Bisio è protagonista, da oggi 1 dicembre al cinema, di una nuova commedia, Vicini di casa, con Vittoria Puccini e Valentina Ludovini.