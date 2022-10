Conflitto di classe stasera su La7: trama, cast e curiosità sul film

Michael Apted (Il mondo non basta) dirige Gene Hackman in Conflitto di classe, film drammatico del 1991. In onda stasera 17 ottobre, alle 21.20 su La7, racconta la storia di un padre e sua figlia, celebri avvocati per due differenti studi legali. Spesso in disaccordo durante la vita quotidiana, un giorno si fronteggiano in aula per lo stesso caso. Scopriranno così di avere in comune molto più di quanto credono, tanto da fare persino fronte comune. Nel cast Mary Elizabeth Mastrantonio e Laurence Fishburne. La visione sarà disponibile in streaming sul sito ufficiale dell’emittente.

Conflitto di classe, trama e cast del film stasera 17 ottobre 2022 su La7

Protagonisti del film di Michael Apted sono Jedediah Ward (Gene Hackman) e sua figlie Maggie (Mary Elizabeth Mastrantonio). Entrambi importanti avvocati di San Francisco, sono spesso in conflitto non solo sul lavoro ma anche e soprattutto nella vita di tutti i giorni. Quest’ultimo, un uomo dal carattere autoritario ed egocentrico, evita quanto più possibile la compagnia della famiglia, rifugiandosi in incontri sessuali con altre donne della città. Un giorno però, Maggie si trova a difendere in tribunale una casa automobilistica che si ritiene sia responsabile di tragiche morti in strada per via di un difettoso modello in commercio.

Una volta giunta in aula, la giovane si trova a fronteggiare il padre, da sempre paladino dei diritti civili di tutti i cittadini americani. Nello specifico, suo cliente è un uomo rimasto sfigurato e costretto su sedia a rotelle da un incidente mentre era alla guida di un’auto dell’azienda. Inizialmente protagonisti di una sfida senza esclusione di colpi, i due legali di Conflitto di classe finiranno molto presto dalla stessa parte. Maggie infatti scopre che alcuni colleghi, tra cui il suo compagno, intendono occultare prove fondamentali per il processo, con l’intento di insabbiare l’accaduto. Per questo, decide di schierarsi dalla parte del padre in favore dei diritti individuali dei cittadini di San Francisco.

Conflitto di classe, qualche curiosità sul film stasera 17 ottobre 2022 su La7

Regista del film in onda stasera 17 ottobre su La7 è Michael Apted, già dietro la macchina da presa per il capitolo di 007 Il mondo non basta. Autore di numerosi documentari, il britannico ha sfruttato il suo background per offrire uno spaccato molto dettagliato del processo che caratterizza l’intera trama. La sceneggiatura non ha però avuto una genesi semplice. Sono serviti cinque anni di lavoro prima di giungere al risultato finale e ben 25 bozze. Buona però la risposta della critica, tanto che su Conflitto di classe vanta su Rotten Tomatoes il 76 per cento di recensioni positive. Più bassi il giudizio del pubblico (51 per cento) e il punteggio su Metacritic, fermo a 58. Il cast però vanta vere e proprie celebrità di Hollywood. Oltre a Gene Hackman nel ruolo di protagonista, è presente anche Laurence Fishburne, il Morpheus di Matrix.