Confini marittimi e gas, storico accordo tra Israele e Libano

Israele e Libano hanno raggiunto un importante accordo, mediato dagli Usa, sui confini marittimi tra i due Paesi e lo sfruttamento dei giacimenti di gas. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri israeliano in una nota. «Si tratta di un successo storico che rafforzerà la sicurezza di Israele, farà affluire miliardi all’economia israeliana e garantirà stabilità al confine nord del Paese», ha commentato il premier Yair Lapid. I confini marittimi particolarmente ricchi di gas sono stati a lungo al centro di una contesa tra i due Stati, che non hanno rapporti diplomatici e sono ancora formalmente in guerra.

Il triangolo di mare conteso, dove si trovano i giacimenti

Superata dunque l’impasse della scorsa settimana, che aveva portato a una battuta d’arresto dell’intesa tra i due Paesi. L’intesa, arrivata dopo un biennio di negoziati grazie a una proposta avanzata dagli Stati Uniti, riguarda un’area di oltre 860 chilometri quadrati nel Mediterraneo, che comprende i giacimenti di gas di Karish e Qana, un triangolo di mare conteso tra i due Stati. La scoperta di riserve di gas naturale offshore, nei pressi di entrambi i Paesi mediorientali, aveva portato il Libano a invocare nuovi i confini delle rispettive zone economiche esclusive.

L’intesa dovrebbe essere firmata il 20 ottobre

Dopo aver ricevuto dall’inviato speciale americano Amos Hochstein la proposta di Washington per risolvere la questione, Beirut aveva avanzato richieste di modifiche, respinte da Gerusalemme. Nel corso del fine settimana sono continuati i colloqui indiretti, mentre il leader di Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, metteva in guardia su possibili azioni dell’organizzazione paramilitare islamista, in caso di mancato accordo. Poi la risposta positiva dello Stato ebraico. «La versione finale della proposta soddisfa il Libano, soddisfa le sue richieste e preserva i suoi diritti in merito alle sue ricchezze naturali», ha dichiarato il presidente libanese Michel Aoun. L’intesa dovrebbe essere firmata il 20 ottobre. Poi via libera allo sfruttamento del gas.