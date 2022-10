Bonomi al governo: «Salvare l’industria italiana. No a flat tax e prepensionamenti»

Da Confindustria arriva un appello al prossimo governo. Il partito di Giorgia Meloni dovrà fronteggiare diverse crisi economiche, tra cui quello del settore industriali. E il presidente Carlo Bonomi, intervenuto all’assemblea dell’Unione degli industriali di Varese, ha lanciato un messaggio chiaro al prossimo esecutivo, chiamato a «salvare il sistema industriale italiano dalla crisi energetica». Bonomi ha parlato di un «tema di sicurezza nazionale», con il possibile fallimento di migliaia di aziende e con il seguente eventuale crollo dei posti di lavoro.

Bonomi: «Migliaia di aziende sono a rischio»

L’allarme lanciato dal presidente di Confindustria Carlo Bonomi durante l’assemblea dell’Unione degli industriali di Varese è chiaro. «Il prossimo governo deve avere ben chiaro che si deve salvare il sistema industriale italiano dalla crisi energetica, è un tema di sicurezza nazionale», ha dichiarato. Poi il passaggio sui possibili fallimenti e i licenziamenti: «Migliaia di aziende sono a rischio, centinaia di migliaia di posti di lavoro e di reddito per le famiglie. Tutte le risorse disponibili, escluse quelle per i veri poveri, vanno concentrate lì, perché senza industria non c’è l’Italia».

Confindustria: «Non possiamo permetterci flat tax e prepensionamenti»

«Non possiamo permetterci immaginifiche flat tax e prepensionamenti», ha poi continuato Bonomi, riprendendo due dei temi maggiormente utilizzati dai partiti di centrodestra durante la campagna elettorale. Il presidente di Confindustria prosegue: «Non vogliamo negare ai partiti di perseguire le promesse elettorali ma oggi energia e finanza pubblica sono due fronti emergenza che non possono ammettere follie per evitare l’incontrollata crescita di debito e deficit. Non mi esprimo sul risultato elettorale. A votare sono gli italiani e non le imprese. Noi non tifiamo né per uno e né per l’altro. Proponiamo le misure e giudichiamo cosa viene fatto».

Bonomi chiede il tetto al prezzo di «tutto il gas»

Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi poi parla del tetto al prezzo del gas. Si tratta di una delle misure più discusse a livello europeo, ma per lui non deve riferirsi «solo a quello importato dalla Russia, ma a tutto il gas, chiunque ne sia il fornitore. A maggior ragione, nella situazione in cui ci troviamo, con il gas russo che sta venendo meno ai nostri Paesi non per le sanzioni europee, ma perché è la Russia stessa a voler esercitare l’arma del ricatto sui nostri Paesi per il prossimo inverno».