Sono a Torino. Mi son issata da tavola da poco. Gli amici han mangiato la finanziera (alla faccia dei vegani e di coloro che dicono che siam belli dentro, frattaglie appunto) e io ho solo bevuto: un vino vermiglione talmente solido che se capovolgevi il bicchiere veniva su un budino. Insomma dài, è momento di confessioni senz’assoluzioni e senza soluzioni. Io quel giorno lì della tua presentazione ad Alghero non ci son venuta proprio con dolo. Il giorno dopo, il libraio m’ha detto come hai marcato visita c’era il tuo scrittore preferito e non hai manco la giustificazione. Ho detto quella cosa lì dell’imprevisto roba di famiglia che tanto funziona sempre e se non funziona la gente perbene non ha mica il coraggio di sputtanarti. Io non ce l’ho fatta. Troppa vergogna, vivo ammantata di vergogna, la vergogna è una puttana che dovrebbe andar con tutti e invece va con pochi. Come potevo dirti quanto mi fosse piaciuto quel libro tuo letto in due giorni e due notti? Non potevo. Eppure giocavo in casa. Non potevo. Forse potrò in futuro, quel futuro di cui abbiamo sempre tanta nostalgia. Ti abbraccio, e grazie.