La confessione in lacrime di Bella Hadid: «Soffro d’ansia e depressione»

Il volto di Bella Hadid rigato dalle lacrime ha praticamente sconvolto Instagram. La super top model, sorella di Gigi, ha deciso di mostrare ai suoi fan e al mondo un lato di sé difficilmente ipotizzabile. A un mese dal suo venticinquesimo compleanno, Bella ha dato spazio sul suo profilo a una verità tenuta fin qui nascosta. «Questa sono io praticamente ogni giorno, ogni notte per qualche anno ormai, i social non sono reali. A tutti quelli che stanno lottando, ricordatevelo», scrive la modella in un lungo post su Instagram, associato alle foto in lacrime.

Bella Hadid rivela: «soffro d’ansia e depressione»

Bella ha rivelato di lottare ormai da tempo con «ansia e depressione». Lo ha fatto tramite parole, video e foto. Proprio queste ultime hanno mostrato una top model completamente diversa da quella che per anni si è vista sfilare in passerella. In lacrime, stesa a letto o addirittura con nel braccio una flebo, le immagini allegate al testo sul suo profilo social sono forti e di grande impatto. Bella Hadid strappa così l’immagine di sé creata dal mondo della moda e si rivolge a chi quotidianamente soffre, combattendo con i suoi stessi avversari. «Non siete soli», scrive, «a volte tutto ciò che devi sentire è che non sei solo. Non lo siete, vi amo, vi sento e vi vedo». E infine, un messaggio di speranza: «Voglio che sappiate che c’è sempre una luce in fondo al tunnel e le montagne russe a un certo punto si fermano completamente».

Bella Hadid ispirata dalla figlia di Will Smith

La super top model ha preso spunto e coraggio per parlare della sua lotta dopo il video pubblicato dalla figlia di Will Smith, la ventunenne Willow, in cui la ragazza si confidava su insicurezza e ansia. «Amo te e le tue parole. Mi hanno fatto sentire un po’ meno sola ed è per questo che condivido questo post». Il messaggio di Bella Hadid diventa una confessione vera e propria ma anche un messaggio di speranza per i suoi 47 milioni di follower, perché bisogna «accettare tutto come bello e naturale».