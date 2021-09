X Factor 2021: chi è Hell Raton, giudice del talent in onda stasera su Tv8 e Sky

Tutto pronto per la nuova edizione di X Factor. Questa edizione, la numero 15, è totalmente inedita. Tanti i cambi e le novità, ma lo spettacolo è assicurato.

X Factor 2021: dove vederlo

Lo show di Sky prodotto da Fremantle sarà in onda giovedì 16 settembre dalle 21.15. Potrà essere visto su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), con la prima puntata in simulcast su TV8. Oltre che in televisione, ci sarà la possibilità di vedere X Factor anche in streaming su Sky Go e NOW. Inoltre, dalla seconda puntata in poi il talent si potrà seguire in chiaro, ogni mercoledì, in prima serata sempre su TV8.

X Factor 2021: chi è il presentatore e chi sono i giudici

Uno dei grandi cambiamenti di questa nuova edizione è il frontman. Dopo l’addio di Alessandro Cattelan ora, a fare gli onori di casa, ci sarà Ludovico Tersigni. L’attore, tra i protagonisti della fortunata serie Skam Italia, è un grande appassionato di musica, tanto che, oltre a conoscerla e ad ascoltarla, suona il basso, la chitarra e ha una band. Confermati i quattro giudici: Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika.

X Factor 2021: chi è Hell Raton

Manuel Zappadu, in arte Hell Raton è nato in Sardegna, a Olbia, il 14 maggio 1990. Figlio del fotografo Alessandro Zappadu, è per metà sardo ed ecuadoriano (da parte di madre). Ha passato parte della sua infanzia in Ecuador a Quito, per poi tornare a Olbia all’età di 11 anni.

Hell Raton: i primi passi e la Machete Crew

Ha iniziato a lavorare all’età di 21 anni , come cameriere di sala a Londra, ma l’amore per la musica ha preso il sopravvento. Nel 2010 insieme a Salmo, Enigma e DJ Slait diede origine alla Machete Crew, con lo scopo di supportare la musica prodotta dai giovani rapper sardi come loro, abbattendo le barriere e diffondendola via web. In seguito fondò la Machete Empire Records, etichetta discografica in cui ricoprì il ruolo di CEO e direttore creativo.

Hell Raton: uno pseudonimo nato nel 2017

Con lo pseudonimo di El Raton, a marzo 2011 lanciò in rete il video del brano Multicultural, girato interamente a Londra. Il cambio in Hell Raton avvenne nel 2017 con il singolo Buganda Rock.

Hell Raton: Machete Aid e l’arrivo a X Factor

Nel 2020 è stato impegnato in Machete Aid su Twitch.it. Un progetto benefico con l’obiettivo di sostenere tutti coloro che lavorano nel mondo della musica, settore colpito da una profonda crisi durante la pandemia di COVID-19. Nello stesso anno, il 9 giugno, venne annunciata la sua partecipazione alle 14esima edizione di X Factor, in cui capitanò il gruppo delle Under Donne.

