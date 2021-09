Conference League: Zorya-Roma, orario, arbitro, probabili formazioni e dove vedere la sfida

Torna oggi, giovedì 30 settembre, l’appuntamento con la Conference League. In campo, per provare a tenere alto l’onore delle italiane, ci sarà la Roma che nel primo turno aveva rifilato cinque gol al Cska Sofia. I giallorossi saranno impegnati in Ucraina sul campo dello Zorya e la partita sarà trasmessa alle 18.45 su Sky Sport Action, Sky Sport 253 e su Dazn.

Per la squadra della Capitale, uscita ammattita dal derby contro la Lazio dell’ultima giornata di Serie A, in cui ha perso col punteggio di 3-2, c’è quindi all’orizzonte l’occasione per il pronto riscatto. Un motivo in più per far bene sono le 200 panchine in Europa dell’allenatore José Mourinho. Il portoghese, consapevole del ruolo di favoriti dei suoi, ha così commentato la sfida di questa sera: «Ho giocato contro lo Zorya qualche anno fa, a dicembre. Le condizioni erano diverse. Queste sono molto buone per giocare. Non ho ancora visto lo stadio e il terreno di gioco, però la temperatura è perfetta per giocare».

Conference League, Zorya-Roma: le probabili formazioni

Squalificato in campionato, il tecnico in coppa potrà contare sull’apporto di Lorenzo Pellegrini, mentre in attacco Tammy Abraham dovrebbe lasciare spazio a Borja Mayoral. A centrocampo, invece Diawara dovrebbe essere la spalla di Villar. Ecco le probabili formazioni

Zorya: (4-3-3): Matsapura; Khomchenovskyy, Vernydub, Cvek, Juninho; Nazaryna, Buletsa, Kochergin; Sayyadmanesh, Gromov, Kabaiev

Conference League, Zorya-Roma: chi arbitrerà la sfida

L’arbitro del match tra Zorya e Roma sarà il portoghese Luis Godinho, ad affiancarlo i connazionali Rui Teixeira e Pedro Almeida, quarto uomo Andrè Narciso. Nella competizione non è invece previsto il var.