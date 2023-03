Conference League, stasera Lazio-Az Alkmaar: orario, arbitro e formazioni

Eccezionale martedì di Conference League per la Lazio di Maurizio Sarri. I biancocelesti saranno in campo stasera 7 marzo alle 18.45 per l’andata degli ottavi di finale contro l’Az Alkmaar. Il match è stato anticipato di due giorni per la concomitanza con la gara di Europa League della Roma, impegnata giovedì all’Olimpico contro la Real Sociedad. Avendo concesso la precedenza all’ex Coppa Uefa, è toccato alla Lazio traslare il suo match nel primo giorno utile. La diretta della partita andrà in onda su Sky Sport Uno e su Dazn, oltre che sul servizio streaming SkyGo. Arbitro del match sarà lo svedese Glenn Nyberg, assistito dai connazionali Mahbod Beigi e Andreas Söderqvist. Quarto uomo Adam Ladebäck, mentre al Var siederanno i britannici Chris Kavanagh e David Coote.

«Affronteremo una squadra forte che sta facendo un’ottima stagione», ha detto Sarri in conferenza. «Gioca con intensità e dinamismo, dovremo prestare attenzione». Il tecnico toscano dei biancocelesti ha intimato ai suoi di non lasciarsi trasportare dall’euforia per il successo contro il Napoli in campionato. I capitolini sono ora al terzo posto in Serie A, a soli due punti dall’Inter. L’allenatore della Lazio ha però ricordato come dopo il 4-0 sul Milan, i suoi abbiano ottenuto due punti in quattro gare. «Dobbiamo evitare di ripetere i nostri stessi errori soprattutto dal punto di vista emozionale». Intanto gli olandesi, terzi in Eredivisie a cinque lunghezze dal primo posto del Feyenoord, promettono battaglia. «Loro sono favoriti, ma non vediamo l’ora di giocare», ha detto il tecnico Pascal Jansen. «La Lazio ha un curriculum importante come il suo allenatore».

Lazio-Az Alkmaar, le informazioni sul match di Conference League di stasera 7 marzo

Qui Lazio, out Ciro Immobile per infortunio

Nuovo stop per Ciro Immobile. Il centravanti della Lazio si è fermato per una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra e sarà ai box per un paio di settimane. Oltre all’ottavo di Conference League, non ci sarà contro il Bologna in Serie A ed è a rischio anche per il derby del 19 marzo. In sua assenza, Maurizio Sarri dovrebbe schierare Felipe Anderson falso nove con Pedro e Zaccagni sui lati. Per il resto spazio al classico 4-3-3 con Maximiano in porta, Gila e Patric al centro della difesa, Lazzari a sinistra e Marusic a destra. Ballottaggio in mediana fra Milinkovic-Savic e Vecino, match winner del Maradona, e tra Luis Alberto e Basic. Certo di una maglia da titolare Cataldi in cabina di regia.

Qui Az Alkmaar, in attacco una vecchia conoscenza della Serie A

Reduce da cinque vittorie e un solo Ko nei gironi di Conference League, l’Az Alkmaar è un avversario ostico e complesso per la Lazio. Terzo in Eredivisie dietro le più blasonate Feyenoord e Ajax, ha però perso due delle ultime cinque partite tra cui gli ottavi di coppa nazionale. Fra i pali ci sarà il portiere Matthew Ryan, estremo difensore della nazionale australiana anche al recente Mondiale. Al centro della difesa ci sarà Goes al posto dell’infortunato Beukema al fianco di Hatzidiakos, con Sugawara e Kerkez sulle corsie laterali. In mediana agiranno probabilmente Reijnders, Clasie e Mijnans, vista l’indisponibilità del fantasista de Wit. Nel tridente offensivo invece ci saranno il capocannoniere Pavlidis, Karlsson e l’ex Sassuolo Jens Odgaard.

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Patric, Gila, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Zaccagni, Felipe Anderson, Pedro. All.: Sarri.

AZ ALKMAAR (4-3-3): Ryan; Sugawara, Goes, Hatzidiakos, Kerkez; Reijnders, Clasie, Mijnans; Pavlidis, Karlsson, Odgaard. All.: Jensen.