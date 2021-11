Conference League, Roma – Zorya: orario, arbitro, formazioni e dove vedere la partita

Dimenticare il Bodo/Glimt e cercare il pass per gli ottavi di finale. Stasera 25 novembre, in diretta alle 21 su Sky Sport Uno, in campo Roma – Zorya per la quinta giornata della fase a gironi di Conference League. Una vittoria garantirebbe ai giallorossi almeno il secondo posto nel gruppo con una partita di anticipo, ai danni degli stessi ucraini.

«Se vinciamo siamo dentro, se perdiamo out», ha detto in modo lapidario il tecnico della Roma José Mourinho. «E se sarà dura giocare coppa e campionato per i prossimi mesi, vogliamo continuare ad avere questo problema». Il 3-0 secco del match di andata però non deve rassicurare troppo i giallorossi, che non possono permettersi altri passi falsi. La classifica, molto corta, vede infatti al momento il Bodo/Glimt in testa con otto punti, seguito dalla Roma con 7 e dallo Zorya con 6. Staccato il CSKA Sofia, ancora fermo a 1.

Arbitro del match sarà il romeno Istvan Kovacs, assistito dai connazionali Vasile Florin Marinescu e Ovidiu Artene, mentre quarto uomo sarà Andrei Chivulete. Ricordiamo che nella fase a gironi della Conference League non è presente il Var, il quale tornerà a disposizione solo per le partite ad eliminazione diretta.

Roma – Zorya, le probabili formazioni di stasera 25 novembre 2021 su Sky Sport

Qui Roma, ci sono Veretout e Abraham

Dopo la vittoria all’ultimo respiro in campionato contro il Genoa grazie alla reti di Felix Afena, la Roma si presenterà in Europa con molti titolari e alcune riserve. Nel 3-5-2 di Mourinho, davanti a Rui Patricio ci saranno Mancini, Smalling e Kumbulla. A centrocampo, Veretout e Mkhitaryan gestiranno i ritmi assieme a Darboe, mentre le fasce saranno di competenza di Karsdorp ed El Shaarawy. Torna fra i convocati, anche se solo per la panchina, Matias Vina. In attacco spazio ad Abraham e Zaniolo, chiamati agli straordinari dopo gli impegni in campionato.

Qui Zorya, si va per la conferma degli 11 dell’andata

Viktor Skrypnyk, allenatore dello Zorya, dovrebbe presentare una formazione molto simile a quella della gara di andata. Nel consueto 4-3-3, in porta verrà confermato Matsapura, che avrà davanti a lui la linea a quattro composta da Favorov, Imerekov, Cvek e Khomchenovskiy. A centrocampo spazio probabilmente a Buletsa e Kochergin accanto al regista titolare Nazaryna, mentre in attacco maglia da titolare per Kabaiev, Gromov e Sayyadmanesh.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Darboe, Veretout, Mkhitaryan, El Shaarawy; Zaniolo, Abraham. All.: Mourinho

ZORYA (4-3-3): Matsapura; Favorov, Imerekov, Cvek, Khomchenovskiy; Buletsa, Nazaryna, Kochergin; Kabaiev, Gromov, Sayyadmanesh. All.: Skrypnyk