Conference League Roma-Bodø/Glimt: orario, arbitro, formazioni e dove vedere la partita

Una buona prestazione per scacciare i fantasmi dell’andata. La Roma di Mourinho scende in campo questa sera all’Olimpico contro il Bodø/Glimt per cercare di cancellare dalla memoria collettiva il pesantissimo 6-1 subito in Norvegia due settimane fa e per riprendersi la vetta occupata ora proprio dalla formazione scandinava. Roma – Bodø/Glimt, con fischio d’inizio alle 21, andrà in onda in diretta su Sky Sport Action, Dazn e in chiaro su Tv8.

«Non giocherà la stessa squadra dell’andata». Lapidario in conferenza stampa l’allenatore della Roma José Mourinho, autore di pesanti accuse nei confronti di alcuni suoi giocatori, sfortunati protagonisti della disfatta in Norvegia. Poi spazio anche per un mea culpa: «Ho sbagliato io, abbiamo sbagliato tutti. Ora vogliamo vincere come squadre per arrivare primi». Difficile però che trovino un posto nella formazione titolare Villar, Diawara, Borja Mayoral e Reynolds, con Mourinho pronto ad affidarsi ai suoi fedelissimi. Attualmente il girone C vede proprio il Bodø/Glimt in testa con 7 punti, seguito dalla Roma con 6 e dallo Zorya con 3. Fanalino di coda il CSKA Sofia con 1 solo punto all’attivo dopo tre giornate.

Arbitro del match sarà il greco Anastasios Papapetrou, assistito dai connazionali Tryfon Petropoulos e Iordanis Aptosoglou. Quarto uomo invece sarà Aristotelis Diamantopoulos. Ricordiamo che nella fase a gironi di Conference League non è presente il Var.

Roma-Bodø/Glimt, le probabili formazioni di stasera 4 novembre 2021

Qui Roma, out Pellegrini

Mourinho è pronto dunque a stravolgere la formazione rispetto a due settimane fa, affidandosi ai titolari che giocano continuamente in campionato. Davanti a Rui Patricio, confermato fra i pali, ecco dunque una linea a quattro formata da Karsdorp, Mancini, Ibanez e Calafiori. In mediana spazio a Cristante e Veretout, pronti a supportare il terzetto di trequartisti Zaniolo, Mkhitaryan ed El Shaarawy (turno di riposo per Pellegrini, affaticato da un problema al ginocchio). Davanti fiducia a Tammy Abraham.

Qui Bodø/Glimt, stessi 11 del trionfo casalingo

Pochi dubbi per coach Kjetil Knutsen che stasera allo stadio Olimpico proverà replicare il trionfo casalingo con gli stessi 11 della gara di andata. Nel 4-3-3, davanti al portiere Haikin, dovrebbero agire con ogni probabilità Sampsted, Moe, Lode e Bjorkan. In mezzo al campo Fet, Berg e Konradsen gestiranno il pallone e lo indirizzeranno verso i tre attaccanti Solbakken (autore in Norvegia di una doppietta), Pellegrino e Botheim.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Calafiori; Cristante, Veretout; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham. All.: Mourinho

BODØ/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sampsted, Moe, Lode, Bjorkan; Fet, Berg, Konradsen; Solbakken, Botheim, Pellegrino. All.: Knutsen.