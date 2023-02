Conference League, ritorno dei playoff: stasera Cluj-Lazio e Fiorentina-Braga

Giovedì di coppa per Lazio e Fiorentina, in campo stasera 23 febbraio per i ritorni dei playoff di Conference League. Biancocelesti in campo alle 18.45 in Romania contro il Cluj, dove proveranno a difendere l’1-0 della scorsa settimana conquistato all’Olimpico. Alle 21 sarà il turno della Viola che, dopo il 4-0 in Portogallo contro il Braga, dovrebbe lasciare spazio alle seconde linee. Entrambi i match saranno visibili in diretta su Sky Sport Football e in streaming su Dazn, Now e sull’app Sky Go. In palio un posto negli ottavi di finale per affrontare le prime classificate nella fase a gironi della competizione.

Conference League, le anticipazioni dei playoff in programma stasera 23 febbraio 2023

Cluj-Lazio, in attacco il giovane Romero al fianco di Immobile

«In questo momento non abbiamo una rosa in grado di vincere la Conference League». Così Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, nella conferenza stampa di vigilia. Il tecnico biancoceleste dovrà rinunciare ad alcune pedine importanti della sua rosa, su cui spiccano Milinkovic-Savic e Zaccagni, out per febbre. Assente poi lo squalificato Patric, espulso dopo 15 minuti nel match di andata. «Dobbiamo pensare a passare il turno, poi ci concentreremo sull’intera competizione», ha concluso il tecnico dei laziali. Quinta in campionato, a soli cinque punti dall’Inter seconda, la Lazio non dovrà sottovalutare gli uomini di Dan Petrescu, che potranno fare affidamento sul clima caldo del proprio stadio. «Siamo svantaggiati», ha detto l’allenatore dei rumeni. «Noi ci proveremo fino alla fine». Arbitro della partita sarà il tedesco Felix Zwayer, con assistenti Stefan Lupp e Marco Achmüller. Quarto uomo Sven Jablonski, al Var Harm Osmers e Katrin Rafalski.

Come anticipato, in vista del ritorno del playoff di Conference League la Lazio dovrà fare a meno di tanti infortunati. In porta dovrebbe rivedersi Maximiano, che farà così rifiatare il titolare Provedel. Davanti a lui l’inedita coppia con Gila e Casale, vista l’assenza di Romagnoli e Patric. Sugli esterni dovrebbero agire Hysaj e Lazzari rispettivamente sulle corsie di sinistra e destra. A centrocampo sembra certo di una maglia da titolare Luis Alberto con al suo fianco uno fra Basic e Vecino, con il croato in vantaggio, e Cataldi. Davanti il tridente vedrà la presenza di Immobile e Felipe Anderson assieme al 18enne Luka Romero. Pronto anche Cancellieri per un posto da titolare o comunque a partita in corso. A difendere la porta del Cluj invece ci sarà ancora una volta l’ex Udinese Scuffet.

Fiorentina-Braga, forte del 4-0 Italiano concede minuti alle seconde linee

Normale amministrazione quella che si preannuncia invece all’Artemio Franchi, dove la Fiorentina dovrà difendere il 4-0 conquistato in casa del Braga sette giorni fa. Nel ritorno del playoff di Conference League dovrebbero trovare spazio le seconde linee di entrambe le squadre, che sembrano già concentrarsi sui prossimi impegni di campionato. Il tecnico della Viola Vincenzo Italiano però non vuole cali di tensione: «Dobbiamo rimanere concentrati e approcciare bene la gara, facendo attenzione a ogni pericolo». Dal canto suo Artur Jorge, allenatore dei portoghesi, promette battaglia nonostante il risultato proibitivo. Arbitro della gara sarà il francese Benoit Bastien, con assistenti i connazionali Hicham Zakrani e Aurélien Berthomieu. Quarto uomo Thomas Leonard, al Var Benoit Millot ed Eric Wattellier.

In vista del match di Conference League, Vincenzo Italiano ha in mente un corposo turnover anche in vista del delicato match di Verona di lunedì 27 febbraio. Fra i pali dovrebbe fare il suo esordio Sirigu, arrivato dal Napoli nel mercato di gennaio. Davanti a lui Martinez Quarta e il giovane Ranieri, che prenderà il posto di Milenkovic. A sinistra è ballottaggio fra Terzic e Biraghi, mentre a destra dovrebbe trovare spazio Dodò. In mediana probabile riposo per Amrabat con Mandragora in cabina di regia, protetto da Bonaventura e Duncan. In attacco Cabral è in vantaggio su Jovic con il supporto dei velocisti Ikoné e Kouamé. Turnover anche per il Braga, atteso in Primeira Liga dallo scontro diretto per l’Europa con il Guimaraes.