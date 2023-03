Conference League, ottavi di ritorno: Sivasspor-Fiorentina e Az Alkmaar-Lazio

Non solo Europa League, stasera 16 marzo in programma anche gli ottavi di ritorno della Conference League. In campo alle 18.45 la Fiorentina che in Turchia affronterà il Sivasspor forte dell’1-0 del Franchi. Appena 20 i tifosi viola a fronte degli oltre 27 mila dei padroni di casa. Alle 21 sarà il turno della Lazio che in Olanda dovrà rimontare l’Az Alkmaar, vittorioso all’Olimpico 2-1. Entrambe le partite saranno in diretta su Sky Sport Football e in streaming su Dazn e Now.

Sivasspor-Fiorentina, arbitro e probabili formazioni del match di Conference League delle 18.45

La Fiorentina si presenta al ritorno degli ottavi di Conference League forte di cinque successi consecutivi in tutte le competizioni. Le vittorie in Serie A contro Cremonese e Verona, ma soprattutto Milan, hanno infatti contribuito a risollevare morale e classifica dei toscani, protagonisti di una stagione altalenante. Il cammino europeo potrebbe pertanto rappresentare un obiettivo concreto, soprattutto a un passo dai quarti di finale. «Dovremo fare attenzione», ha avvisato però il tecnico Vincenzo Italiano. «Serviranno spirito di squadra e attenzione, affronteremo una squadra diversa rispetto all’andata». Qualche rimpianto per la Viola che nel match dell’Artemio Franchi ha sprecato numerose occasioni per arrotondare il punteggio e rendere più tranquillo il ritorno. Sarà importante reagire al caldissimo clima degli stadi turchi, soprattutto visto il sold out previsto al New 4 Eylul Stadium.

Quanto alla formazione, per il ritorno degli ottavi di Conference League Vincenzo Italiano dovrà fare a meno dei suoi laterali difensivi. Out per infortunio Terzic, mentre Biraghi dovrà scontare la squalifica per il giallo di sette giorni fa. In porta rientrerà Terraciano, che ha recuperato dal fastidio che lo ha tenuto fuori in campionato. Davanti a lui Igor e uno fra Milenkovic e Martinez Quarta, con Dodò a destra e il giovane Ranieri a sinistra. A centrocampo titolare Amrabat con Mandragora al suo fianco. Sulla trequarti ballottaggio fra Bonaventura e Barak, con l’italiano favorito per un posto accanto a Nico Gonzalez e Saponara alle spalle di Cabral. Jovic, che si è unito alla squadra solo giovedì, partirà invece dalla panchina. Arbitro della gara sarà il montenegrino Nikola Dabanović, assistito dai connazionali Vladan Todorović e Srdan Jovanovic. Quarto uomo Miloš Bošković, al Var i tedeschi Harm Osmers e Katrin Rafalski.

Az Alkmaar-Lazio, le anticipazioni del match delle 21 su Sky Sport e Dazn

Compito difficile per la Lazio di Maurizio Sarri che nel ritorno degli ottavi di Conference League dovrà rimontare l’Az Alkmaar. Sette giorni fa all’Olimpico finì 2-1 per gli olandesi che ribaltarono il vantaggio iniziale di Pedro sfruttando due errori della retroguardia biancoceleste. «Non penso che il copione sarà diverso rispetto all’andata», ha detto l’allenatore della Lazio. «Sono bravi a recuperare palla alta, ma in difesa concedono qualcosa. Dovremo essere bravi a sfruttare le occasioni». Impossibile però non pensare al derby di domenica pomeriggio, che potrebbe incidere sulla testa dei giocatori. «Serve concentrazione, se giochiamo come sette giorni fa saremo eliminati». Arbitro della gara sarà lo sloveno Matej Jug, assistito dai connazionali Matej Žunič e Manuel Vidali. Quarto uomo Asmir Sagrković, al Var Rade Obrenovič e Nejc Kajtazovic.

Diversi dubbi di formazione per Maurizio Sarri, che in Conference League sembra puntare su scelte molto conservative per il derby di campionato. Davanti a Provedel ci sarà Gila al posto di Romagnoli assieme a Casale, con Patric in panchina. Sugli esterni non ci sarà l’infortunato Hysaj, al cui posto giocherà Marusic con Lazzari sul fronte opposto. A centrocampo probabile turno di riposo per Milinkovic Savic, che lascerà spazio a Vecino, squalificato in campionato. Completeranno la mediana Luis Alberto e Basic, mentre davanti Cancellieri sarà terminale offensivo con Zaccagni e Felipe Anderson. Fra gli olandesi occhio all’ex Milan Kerkez e all’attaccante Pavlidis, match winner dell’andata.