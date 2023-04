Conference League, Lech Poznan-Fiorentina: orario, arbitro e formazioni

Archiviata la Champions, con l’accesso derby italiano Milan-Napoli vinto dai rossoneri, stasera 13 aprile torna la Conference League. Alle 21, in diretta su Sky Sport Football, la Fiorentina di Vincenzo Italiano sarà in campo all’Inea Stadium, casa del Lech Poznan, per l’andata dei quarti di finale. Ritorno in programma per giovedì prossimo, 20 aprile, all’Artemio Franchi. Chi passerà il turno in semifinale se la vedrà con la vincente di Basilea-Nizza. Arbitro della partita sarà il bosniaco Irfan Peljto, con assistenti i connazionali Davor Beljo e Senad Ibrisimbegović. Quarto uomo Miloš Gigovic, mentre al Var siederanno lo svizzero Fedayi San e il croato Ivan Bebek.

«Sarà un altro esame per la nostra stagione», ha detto il tecnico della Viola in conferenza stampa. «Ogni gara ha le sue pressioni e le sue difficoltà, ma questi sono i quarti e vogliamo andare avanti». La Fiorentina arriva all’appuntamento più importante dell’anno con un’ottima striscia di risultati, tra cui le otto vittorie consecutive in Conference League. «Non siamo favoriti, ce la giocheremo alla pari», ha concluso Italiano. Il Lech Poznan, che nel turno precedente ha eliminato il Djurgarden, non avrà però il suo uomo migliore, dato che il centravanti Szymaczak ha finito anzitempo la stagione per un infortunio al ginocchio. La Viola dovrà però fare attenzione perché i polacchi hanno ancora la porta inviolata nella fase a eliminazione diretta. «Mi piace il calcio italiano», ha detto l’allenatore del Lech John van den Brom. «Condivido molti loro schemi di gioco».

Lech Poznan-Fiorentina, le probabili formazioni dei quarti di Conference League

Qui Lech Poznan, Ishak al centro dell’attacco polacco

Reduce da tre successi nelle ultime quattro partite europee, senza subire gol, il Lech Poznan si presenta ai quarti di Conference League con l’obiettivo di stupire ancora. Nel 4-2-3-1 di van den Brom, fra i pali ci sarà Bednarek, protetto dai centrali Milic e l’ex milanista Salamon. Sugli esterni giocheranno invece Pereira e Rebocho, mentre in mediana dovrebbero esserci Kvekveskiri e Karlstrom. Maglia da titolare sulla trequarti per Marchwinski, con ai suoi fianchi Sousa e Skoras in supporto all’unica punta Ishak.

Qui Fiorentina, sulla trequarti è ballottaggio Bonaventura-Barak

Qualche dubbio di formazione per Vincenzo Italiano che, nei quarti di Conference League, dovrà fare a meno di Martinez Quarta. Al posto dell’argentino, assente per squalifica, dovrebbe esserci Milenkovic assieme a Igor davanti a Terraciano. Sulle fasce invece spazio per Biraghi a sinistra e Dodò a destra. A centrocampo dovrebbe rivedersi dal 1’ minuto Amrabat con Mandragora, mentre sulla trequarti è sfida a due fra Bonaventura e Barak, con l’italiano favorito. Con lui ci saranno probabilmente Ikoné e Gonzalez, in supporto all’unica punta Cabral.

LECH POZNAN (4-2-3-1): Bednarek; Pereira, Salamon, Milic, Rebocho; Kvekveskiri, Karlstrom; Sousa, Marchwinski, Skoras; Ishak. All. Van Den Brom.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Mandragora, Amrabat; Ikonè, Bonaventura, Gonzalez; Cabral. All. Italiano.