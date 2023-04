Conference League, Fiorentina-Lech Poznan: orario, arbitro e formazioni

Prosegue l’appuntamento con i quarti di finale delle coppe europee. Stasera 20 aprile sarà il turno della Conference League e, per l’Italia, della Fiorentina. La formazione di Vincenzo Italiano scenderà in campo alle 18.45, in diretta su Sky Sport Uno, per affrontare il Lech Poznan. Si partirà dal 4-1 conquistato sette giorni fa in Polonia, margine ampio per staccare agevolmente il pass per la semifinale. In tal caso, la Viola giocherà contro la vincente di Nizza-Basilea, che partiranno dal 2-2 dell’andata. La partita sarà visibile in streaming tramite l’app Sky Go oppure sulla piattaforma Dazn. Arbitro sarà lo sloveno Rade Obrenovič, assistito dai connazionali Jure Praprotnik e Grega Kordež. Quarto uomo Slavko Vinčić, mentre al Var ci saranno Nejc Kajtazovic e Matej Jug.

«Abbiamo un bel vantaggio, ma dobbiamo scendere in campo con la massima concentrazione», ha detto il tecnico Vincenzo Italiano in conferenza stampa. «Siamo nella stessa situazione del turno col Braga e lì partimmo con il piglio sbagliato». La Fiorentina infatti vinse 4-0 in Portogallo, mentre al Franchi si ritrovò sotto 2-0 dopo la prima mezzora, salvo poi rimontare e vincere 3-2. L’allenatore dei toscani non vuole cali di concentrazione, convinto di poter arrivare fino in fondo. La Viola potrebbe ritrovare una semifinale europea per la prima volta dal 2014-15, quando si arrese al Siviglia poi vincitore del torneo. Il Lech Poznan di John van den Brom tuttavia proverà a dare filo da torcere, tentando il tutto per tutto nonostante il divario non solo nel risultato ma anche a livello tecnico.

Fiorentina-Lech Poznan, le probabili formazioni dei quarti di Conference League

Qui Fiorentina, tornano dal 1’ minuto Biraghi e Igor

Per il ritorno dei quarti di Conference League, la Fiorentina dovrebbe optare un leggero turnover senza però sovvertire lo schema tattico. Nel 4-3-3 di Italiano, davanti a Terraciano tornerà Igor in coppia con Martinez Quarta. A sinistra si rivede Biraghi, mentre sulla destra dovrebbe agire come sempre Dodò. Panchina per Amrabat, con Castrovilli in cabina di regia accanto a Mandragora. Sulla trequarti fiducia per Nico Gonzalez, Bonaventura e Saponara, al posto di Ikoné e Brekalo. In attacco ci sarà ancora una volta il bomber del 2023 Arthur Cabral, già a quota sei reti in questa edizione.

Qui Lech Poznan, van den Brom cambia la trequarti

Per quanto riguarda invece il Lech Poznan, diversi i cambi rispetto all’andata dei quarti di Conference League. Davanti al portiere Bednarek non dovrebbe esserci l’ex milanista Salamon, con al suo posto Satka al fianco di Milic. Sulle fasce conferma invece per Pereira e Rebocho rispettivamente a destra e sinistra. In mediana dovrebbero esserci Dagerstal e Murawaski, mentre sulla trequarti spazio a Skoras, Afonso Sousa e Velde. In attacco invece dovrebbe partire ancora una volta titolare Ishak per completare il 4-2-3-1.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano, Dodò, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Castrovilli, Mandragora; Nico Gonzalez, Bonaventura, Saponara; Cabral. All. Italiano.

LECH POZNAN (4-2-3-1): Bednarek; Pereira, Milic, Satka, Rebocho; Murawaski, Dagerstal; Skoras, Afonso Sousa, Velde; Ishak. All. van den Brom.